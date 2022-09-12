Evde çaydanlık nasıl temizlenir? En kolay kireçli, yanmış çaydanlık temizleme ve parlatma yöntemleri

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Isıtıcının kimyasal temizlik ürünleriyle nasıl temizleneceğine dair faydalı temizlik ipuçları var. Siz de basit ve doğal yöntemler kullanmayı tercih ediyorsanız doğru yere geldiniz. Tek ihtiyacınız olan birkaç dilim limon…Çaydanlıklarınızda ortaya çıkan ve iç açıcı bir görünüm oluşturmayan lekelere son verebilirsiniz. Uzun sürelerden beri kullandığınız çaydanlığı çöpe atmak istemiyor ve kullanmaya devam etmek istiyorsanız birkaç çözüm ışığında yenileyebilirsiniz.Sizler için anlamı olan ya da kullanmaktan zevk aldığınız çaydanlıklarınızın temizliğini yapmak oldukça kolay. Evde yapabileceğiniz bu işlem, sizlere kolay, zahmetsiz ve paradan tasarruf sağlamanıza olanak tanır. Isıtıcı söz konusu olduğunda limon olmazsa olmaz. Daha fazla kullandıkça kireçlenme artar ve ısıtıcının etrafında beyaz bir tutam olarak görünür. Kireç yayılabilir ve daha sonra suda yüzebilir. Ayrıca bir sonraki fincan çayınıza da dökülebilir. Çaydanlıktaki kireç sağlıklı değil. İçme suyundaki kalsiyum ve magnezyum sağlıklı minerallerdir. Bir su ısıtıcısının filtrelenmesinin ana nedeni, çay veya kahvede kireç kalmamasıdır.İki limonu kesin veya küp küp doğrayın ve su ısıtıcısına koyun. Su ısıtıcısını suyla doldurun ve su ısıtıcısını açın. Kaynattıktan sonra suyu boşaltın, ancak limonu içeride bırakın. Depoyu yarıya kadar temiz su ile doldurun ve tekrar çalıştırın. Limonatayı iki kez kaynattıktan sonra su ısıtıcınız tekrar temiz görünecek!Sirke ve karbonatı bir kaseye koyun. Macunu çaydanlığın dış yüzeyine uygulamak için bir sünger veya bez kullanın. Çaydanlığın rengi çok soluksa veya çok fazla leke varsa, karışımı bir süre çaydanlığın üzerinde bırakın.Demliğe 1 tatlı kaşığı tuzlu limon koyun ve su ekleyin. Daha sonra bu suyu bir demlikte 15 dakika kaynatın ve suyla durulayın. * Kaynar suda eritilmiş kaya tuzu ve sirke ile demliğin hem içini hem de dışını aydınlatabilirsiniz.Kaya tuzu ve Sirke: Yanmış temiz bir demliğe sirke koyun. Elde ettiğiniz karışımla demliğin içini ve dışını ovalayın ve ardından su ile durulayın. Bu karışım ile çaydanlık üzerindeki lekeler kaybolacaktır.Suya bir çay kaşığı kabartma tozu ve tuz ilave edin. Son olarak yarım bardak sirke ekleyin ve karışımı kaynatın. Kaynattıktan sonra, su ısıtıcısının içini ovmak için sünger veya yumuşak pamuklu bir bez kullanın. İşlemden sonra demliğinizin içini bol su ile durulayınız.