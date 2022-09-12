YAŞAM
12 Eylül 2022 - 01:42

Evde çaydanlık nasıl temizlenir? En kolay kireçli, yanmış çaydanlık temizleme ve parlatma yöntemleri

Birkaç dilim limon çaydanlığınızda yeni gibi olabilir! Çaydanlığınızı devamlı olarak kullanıyorsanız, muhtemelen bu sorunu yaşamışsınızdır. Bir sürenin ardından ısıtıcının altında kireç oluşur. Bir fincan çay yapmak için suyu kaynatmak istediğinizde, o beyaz kalıntılardan kaçınmak gerçekten can sıkıcıdır. İşte çaydanlık temizleme yöntemleri…

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 01:42
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Evde çaydanlık nasıl temizlenir? En kolay kireçli, yanmış çaydanlık temizleme ve parlatma yöntemleri


Isıtıcının kimyasal temizlik ürünleriyle nasıl temizleneceğine dair faydalı temizlik ipuçları var. Siz de basit ve doğal yöntemler kullanmayı tercih ediyorsanız doğru yere geldiniz. Tek ihtiyacınız olan birkaç dilim limon…

Çaydanlıklarınızda ortaya çıkan ve iç açıcı bir görünüm oluşturmayan lekelere son verebilirsiniz. Uzun sürelerden beri kullandığınız çaydanlığı çöpe atmak istemiyor ve kullanmaya devam etmek istiyorsanız birkaç çözüm ışığında yenileyebilirsiniz.



Sizler için anlamı olan ya da kullanmaktan zevk aldığınız çaydanlıklarınızın temizliğini yapmak oldukça kolay. Evde yapabileceğiniz bu işlem, sizlere kolay, zahmetsiz ve paradan tasarruf sağlamanıza olanak tanır.

Isıtıcı söz konusu olduğunda limon olmazsa olmaz. Daha fazla kullandıkça kireçlenme artar ve ısıtıcının etrafında beyaz bir tutam olarak görünür. Kireç yayılabilir ve daha sonra suda yüzebilir. Ayrıca bir sonraki fincan çayınıza da dökülebilir.

Çaydanlıktaki kireç sağlıklı değil. İçme suyundaki kalsiyum ve magnezyum sağlıklı minerallerdir. Bir su ısıtıcısının filtrelenmesinin ana nedeni, çay veya kahvede kireç kalmamasıdır.

Çaydanlığı ya da Su Isıtıcısını Nasıl Temizlerim?

İki limonu kesin veya küp küp doğrayın ve su ısıtıcısına koyun. Su ısıtıcısını suyla doldurun ve su ısıtıcısını açın. Kaynattıktan sonra suyu boşaltın, ancak limonu içeride bırakın. Depoyu yarıya kadar temiz su ile doldurun ve tekrar çalıştırın. Limonatayı iki kez kaynattıktan sonra su ısıtıcınız tekrar temiz görünecek!

Çaydanlık Nasıl Parlatılır?

Sirke ve karbonatı bir kaseye koyun. Macunu çaydanlığın dış yüzeyine uygulamak için bir sünger veya bez kullanın. Çaydanlığın rengi çok soluksa veya çok fazla leke varsa, karışımı bir süre çaydanlığın üzerinde bırakın.

Çaydanlığın Siyah Rengi Nasıl Kaybolur? Kararmış Çaydanlığın Temizlenmesi

Demliğe 1 tatlı kaşığı tuzlu limon koyun ve su ekleyin. Daha sonra bu suyu bir demlikte 15 dakika kaynatın ve suyla durulayın. * Kaynar suda eritilmiş kaya tuzu ve sirke ile demliğin hem içini hem de dışını aydınlatabilirsiniz.

Yanmış Çelik Çaydanlık Nasıl Temizlenir?

Kaya tuzu ve Sirke: Yanmış temiz bir demliğe sirke koyun. Elde ettiğiniz karışımla demliğin içini ve dışını ovalayın ve ardından su ile durulayın. Bu karışım ile çaydanlık üzerindeki lekeler kaybolacaktır.

Bir Demliği Lavabo Açacağı İle Temizlemek Mümkün Müdür? Lavabo Acıcı İle Çaydanlık Nasıl Temizlenir?

Suya bir çay kaşığı kabartma tozu ve tuz ilave edin. Son olarak yarım bardak sirke ekleyin ve karışımı kaynatın. Kaynattıktan sonra, su ısıtıcısının içini ovmak için sünger veya yumuşak pamuklu bir bez kullanın. İşlemden sonra demliğinizin içini bol su ile durulayınız.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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