YAŞAM
17 Eylül 2022 - 07:00

Evde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 Ölü

Eskişehir'de bir evin içinde çıkan tartışmanın büyüyerek bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ağır yaralanan 40 yaşındaki Murat Dal, tedavi edilmek üzere kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

YAŞAM
17 Eylül 2022 - 07:00
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Evde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 Ölü


Olay, Çamlıca Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilyuva Sokak'taki evinde yaşayan Deniz Ö. (43) isimli kadın ile ikametine gelen Murat Dal (40) ve B.M.(18) arasında tartışma çıktı. Sebebi öğrenilmeyen tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Murat D. aldığı silah ve bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay mahaline gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 40 yaşındaki Murat Dal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla bağlantısı bulunan Deniz Ö.'nün de aralasında bulunduğu toplam 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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