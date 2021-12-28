Evde çıkan yangın 4 yaşındaki çocuğu hayattan aldı!













Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesinde gece saatlerinde verilen yangın alarmı tüm ekipleri harekete geçirdi. 11 katlı bir apartmanın son katında çıkan yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.Dairede ailenin yaktığı sobanın bir den alev alarak yanmaya başladığı yapılan kontrollerde ortaya çıkarken, evin 4 yaşındaki oğullar Umut E.'nin yangından kaçamayarak hayatını kaybettiği belirlendi.2 aile üyesi ile birlikte yan dairede yaşayan 2 komşunun dumandan zehirlendiği anlaşılırken, sağlık ekipleri 4 kişiyi ambulanslara alarak çevredeki hastanelere kaldırdı. Yangın sırasında hayatını kaybeden küçük Umut E.’nin cansız bedeni de otopsi yapılması için Melikgazi Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise çıkan yangınla ilgili bir soruşturma başlattı.