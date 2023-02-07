Evde çocuğu olanlar hemen başvursun: Hükümet 7800 TL ödeyecek













ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir süre önce başlattığı destek ödenekleri yeniden gündeme gelirken konuya ilişkin flaş bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada çocuklu ailelere hükümet tarafından 7800 TL tutarında bir yardım ödeneği sağlanacağı bildirildi. Aile Bakanlığı'nın Çocuk Destek Bileşeni' adını verdiği destekler de ödemeler başlatıldı. Başvuru yapan ihtiyaç sahiplerinin başvuruları onaylandığı andan itibaren 1 veya 2 çocuk için 350 TL, 3 çocuk için 450 TL, 4 çocuk için 550 TL, 5 ve daha üzerinde çocuğu olan ailelere de 650 TL ilave destek verilecek.Yıllık olarak hesaplandığında en düşük miktar olarak 4200 TL, 6600 TL ve en yüksek miktar olarak ise 7800 TL bir ödeneğin çıkartılacağı öğrenildi.Çocuk Destek Bileşeni programında başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden yapılması gerekiyor. Programa dahil edilir edilmez destekten 12 ay boyunca düzenli olarak yararlanabilirsiniz.