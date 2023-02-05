Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönetmeliği kapsamında evcil hayvanlara çip taktırması ve kayıt altına alınması gerekiyordu ve bu yönetmelik kapsamında 1 milyon 429 bin 370 ev hayvanı kimliklendirildi.
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Evde kedi, köpek besleyenler dikkat! Bunu yapmadıysanız 3.642 TL ceza ödemek zorundasınız: Son tarih geçti...
Evcil hayvanlara çip takılması ve kimliklendirilmesi zorunlu hale getirildi. Bunun üzerine milyonlarca evcil hayvan kimliklendirildi. Kimliklendirilmeyen evcil hayvanların sahipleri cezalandırılacak. Ancak şu anki aşamada ibraz edilen hayvanlar için cezai işlem uygulanmıyor. İşte detaylar...
YAŞAM
05 Şubat 2023 - 07:30
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EVCİL HAYVANLARA ÇİP UYGULAMASI VE TASARRUF EDİLECEK CEZALAR Tarım ve Orman Bakanlığı, 31 Aralık 2022 tarihine kadar evcil kedi, köpek ve gelincik sahiplerinin evcil hayvanlarını çip taktırmaları ve kayıt altına almalarını öngören ‘Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’ kapsamında hayata geçirdiği uygulamayla 1 milyon 429 bin 370 ev hayvanını kimliklendirdi. Buna rağmen 31 Aralık 2022 tarihine kadar çip taktıramayan ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili kuruluşlarına beyanname veren kişi sayısı 552 bin 127 oldu. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri İsa Yıldırım, kimliklendirilmeyen hayvanlar için cezai işlem sürecinin başladığını ve kesilen cezanın miktarının 3 bin 642 TL olduğunu duyurdu. Yıldırım ayrıca çip taktırmanın gerekli ve zorunlu olduğu haller için hayvan sahiplerinin ‘ben cezamı ödeyeyim, hayvanı sisteme kaydedelim’ diyerek il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gitmesi gerektiğini de belirtti. Yıldırım, çip taktırma ve sisteme kaydettirme işlemlerinin ardından hayvanının yurt dışına çıkışının istendiği durumlarda hayvan sahiplerinin hayvanlarına pasaport almaları gerektiğini söyledi. Genel Sekreter Yıldırım, “Tespit edilen bu tür hayvanlar için ceza yazılıyor. Bu cezaların hepsi yurt dışına çıkış veya şehirlerarası yolculuk için belge istenilmesi zorunlu olduğu için hayvan sahiplerinin ‘ben cezamı ödeyeyim, hayvanı sisteme kaydedelim’ diyerek il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gitmesi gerekiyor” dedi.
EVCİL HAYVANLARA ÇİP UYGULAMASI VE TASARRUF EDİLECEK CEZALAR Tarım ve Orman Bakanlığı, 31 Aralık 2022 tarihine kadar evcil kedi, köpek ve gelincik sahiplerinin evcil hayvanlarını çip taktırmaları ve kayıt altına almalarını öngören ‘Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’ kapsamında hayata geçirdiği uygulamayla 1 milyon 429 bin 370 ev hayvanını kimliklendirdi. Buna rağmen 31 Aralık 2022 tarihine kadar çip taktıramayan ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili kuruluşlarına beyanname veren kişi sayısı 552 bin 127 oldu. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri İsa Yıldırım, kimliklendirilmeyen hayvanlar için cezai işlem sürecinin başladığını ve kesilen cezanın miktarının 3 bin 642 TL olduğunu duyurdu. Yıldırım ayrıca çip taktırmanın gerekli ve zorunlu olduğu haller için hayvan sahiplerinin ‘ben cezamı ödeyeyim, hayvanı sisteme kaydedelim’ diyerek il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gitmesi gerektiğini de belirtti. Yıldırım, çip taktırma ve sisteme kaydettirme işlemlerinin ardından hayvanının yurt dışına çıkışının istendiği durumlarda hayvan sahiplerinin hayvanlarına pasaport almaları gerektiğini söyledi. Genel Sekreter Yıldırım, “Tespit edilen bu tür hayvanlar için ceza yazılıyor. Bu cezaların hepsi yurt dışına çıkış veya şehirlerarası yolculuk için belge istenilmesi zorunlu olduğu için hayvan sahiplerinin ‘ben cezamı ödeyeyim, hayvanı sisteme kaydedelim’ diyerek il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gitmesi gerekiyor” dedi.
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