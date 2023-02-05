Evde kedi, köpek besleyenler dikkat! Bunu yapmadıysanız 3.642 TL ceza ödemek zorundasınız: Son tarih geçti...







EVCİL HAYVANLARA ÇİP UYGULAMASI VE TASARRUF EDİLECEK CEZALAR Tarım ve Orman Bakanlığı, 31 Aralık 2022 tarihine kadar evcil kedi, köpek ve gelincik sahiplerinin evcil hayvanlarını çip taktırmaları ve kayıt altına almalarını öngören ‘Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’ kapsamında hayata geçirdiği uygulamayla 1 milyon 429 bin 370 ev hayvanını kimliklendirdi. Buna rağmen 31 Aralık 2022 tarihine kadar çip taktıramayan ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili kuruluşlarına beyanname veren kişi sayısı 552 bin 127 oldu.





KİMLİKLENDİRİLMEYEN HAYVANLAR İÇİN CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK!

KİMLİĞİ OLAN EVCİL HAYVANLAR PASAPORT İLE YURT DIŞINA ÇIKABİLİYOR!

AVRUPAYA SEYAHATLERDE PASAPORT VE KİMLİK ŞART!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönetmeliği kapsamında evcil hayvanlara çip taktırması ve kayıt altına alınması gerekiyordu ve bu yönetmelik kapsamında 1 milyon 429 bin 370 ev hayvanı kimliklendirildi.Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri İsa Yıldırım, kimliklendirilmeyen hayvanlar için cezai işlem sürecinin başladığını ve kesilen cezanın miktarının 3 bin 642 TL olduğunu duyurdu. Yıldırım ayrıca çip taktırmanın gerekli ve zorunlu olduğu haller için hayvan sahiplerinin ‘ben cezamı ödeyeyim, hayvanı sisteme kaydedelim’ diyerek il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gitmesi gerektiğini de belirtti. Yıldırım, çip taktırma ve sisteme kaydettirme işlemlerinin ardından hayvanının yurt dışına çıkışının istendiği durumlarda hayvan sahiplerinin hayvanlarına pasaport almaları gerektiğini söyledi. Genel Sekreter Yıldırım, “Tespit edilen bu tür hayvanlar için ceza yazılıyor. Bu cezaların hepsi yurt dışına çıkış veya şehirlerarası yolculuk için belge istenilmesi zorunlu olduğu için hayvan sahiplerinin ‘ben cezamı ödeyeyim, hayvanı sisteme kaydedelim’ diyerek il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gitmesi gerekiyor” dedi.Yıldırım, evcil hayvanını yurt dışına çıkarmak isteyenlerin çip taktırmalarını ve sisteme kaydetmelerini tavsiye etti. Yönetmelik kapsamında çip taktırılan ve sisteme kaydedilen hayvanların, yurt dışına çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için pasaport almaları gerekiyor. Bu kapsamda hayvan sahiplerinin çip taktırma ve sisteme kayıt işlemlerini yerine getirmeleri özellikle önem arz ediyor.Hayvanların yurt dışına çıkışı için çip takma uygulaması gerekmektedir. Bu özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülkelere yapılan seyahatlerde geçerlidir. Alınması gereken sağlık sertifikaları ve kuduz test sonuçları bulunması gerekir. Ayrıca hayvanların seyahat sırasında kimliğinin de ibraz edilmesi zorunludur. Kayıtlı hayvan sayısı oldukça düşük olduğu için bu hayvanların kayıt altına alınması gerekir. İsa Yıldırım, çip takma süresinin sona ermesine rağmen taleplerin henüz karşılanamadığını, ancak beyan edilen hayvan sahiplerinin cezai işlem uygulanmayacağını belirtti. Klinikler çiplerini takıp sisteme kaydediyor ancak pasaportlar henüz çok sorunlu. Kayıtlar yapılabiliyor, ancak sağlanan pasaportlarla daha kolay bir kayıt yapılabilir. Yıldırım, çip takılmasının sağlık hizmetinden yararlanmak için gerekli olmadığını vurguladı. Veteriner kliniklerinde veya hayvan hastanelerinde çipli ya da çipsiz hayvanlar için ayrım yapılmaz ve her hayvana sağlık hizmeti verilir. Çipli olmayan hayvanların tespit edilmesi zordur ve olası şikayetlerden anlaşılabilir.