Evde oturduğunuz yerden 6000 TL kazanın: Evde paketleme işi başvuruları açıldı: Öğrenciler, ev hanımları...







EVDE PAKETLEME İŞİ İÇİN İŞKUR BAŞVURU DETAYLARI







BAŞVURMAK İÇİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLUNMASI GEREKİYOR

İŞKUR 81 şehirde yeni iş ilanları yayınlamaya devam ediyor ve evde paketleme işi için detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ülkemizde pek çok insana iş imkanları sunan önemli bir kurum olarak her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor. İş arayanların arasında ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen insanlar da evde yapabilecekleri işleri aramaya başladılar. Bunlar arasında evde paketleme işi de öne çıkıyor. İŞKUR, 81 şehirde yeni iş ilanlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. İş arayanların merak ettiği evde paketleme işi için İŞKUR’da başvuru nasıl yapılır? Evde paketleme işine başvuru için gerekenler nelerdir? Tüm detayları ile birlikte bu haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.Evde paketleme işine başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. Ayrıca adayların en az ilkokul mezunu ve 18 yaşını tamamlamış olması ve sorumluluk sahibi olması gerekiyor. İş ahlakına sahip olan, sabıka kaydı olmayan ve görevleri zamanında teslim etme kabiliyetine sahip olmaları gerekiyor. İŞKUR, evde paketleme işi veya paketleme personel alımı gibi ilanları resmi web sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşıyor. İş arayanlar, İŞKUR Resmi Web Sitesi üzerinden arama yaparak evde paketleme işi ilanlarını sorgulayabilirler. İŞKUR üzerinden evde paketleme işine başvuru için gereken şartları karşıladıktan sonra başvurularını yapabilirler. Evde paketleme işi, İŞKUR tarafından sağlanan iş imkanları arasında öne çıkıyor. İş arayanlar için bu iş fırsatlarının avantajlarının farkına varmak, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında çalışmak, ev ekonomisine katkı sağlamak ve daha fazlasının yanı sıra normal bir gelir elde etmek de önemli avantajlar olarak öne çıkıyor.