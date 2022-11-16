Evde pratik ve lezzetli waffle tarifi, nasıl yapılır?

Tatlılar şüphesiz pek çok kişi için dayanılmaz bir lezzet sunuyor. Neredeyse herkes tarafından en sevilen tatlılardan birisi olma özelliği taşıyan waffle ise her ne kadar zor bir tatlı gibi görünse de bunun bir yanılgıdan ibaret olduğunu söylemekte fayda var. Evdeki malzeme ve ekipmanlarla oldukça kolay bir şekilde waffle hazırlayabileceğini söylesek ne dersiniz? Üstelik bu harika tatlıyı yapmak için waffle makinesine ihtiyacınız yok, waffle'ı bir tost makinesi veya tavada dahi pratik bir şekilde hazırlamanız mümkün. Tadını tutturabilir miyim? Waffle nasıl yapılır? Kişi sayısına göre tarifimi nasıl hazırlamalıyım? Waffle hazırlamak için hangi malzemelere ihtiyacım gibi pek çok sorunuz olabilir. Hiç merak etmeyin bu yazıda hepsinin cevabı var. Şimdi gelelim herkesin bayılarak yediği bu güzel lezzetin kolay mı kolay tarifine,İşte ortalama 4 kişilik bir waffle için gerekli malzemeler Hamur malzemeleri için, 2 adet yumurta, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı süt, Çeyrek su bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, Bir tutam tuz, 2 su bardağı un Waffle'ınızın üzerinde kullanmak için ise yaratıcılığınız kadar sınırsız seçenek olsa da en çok kullanılanlar, çikolata kreması, çilek, muz, fındık tozu, toz fıstık, file badem gibi malzemeler. Ayrıca evdeki marmelat ve reçelleri de tatlandırmak için kullanabilirsiniz. Hamuru hazırlamak için, İlk olarak yumurta ve şekeri iyice köpürünceye kadar çırpın, Süt, sıvı yağ, tuz, kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyerek tekrar çırpın. Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurunuz hazır. Waffle makinesini, tavayı ya da tost makinenizi ısıtarak bir kepçe kadar hamuru ısınan zemine boşaltalım. Pişirme işlemi kullanılan materyale göre değişebilir. Renk ve kıvam aldığında waffle'ı çıkartarak önce çikolata sürün sonra meyveler ve yemişlerle süsleyin. İşte bu kadar, afiyet olsun