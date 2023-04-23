SAĞLIK
23 Nisan 2023 - 11:41

Evde Tedavi Etmek Mümkün! Kabak Çekirdeği O Hastalığın Doğal İlacı

Kişi sağlığını olumsuz etkileyen demir eksikliği nedir, hangi belirtiler ile ortaya çıkar? Demir eksikliğini gideren besinler nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

SAĞLIK
23 Nisan 2023 - 11:41
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Evde Tedavi Etmek Mümkün! Kabak Çekirdeği O Hastalığın Doğal İlacı


Demir eksikliği, vücuttaki demir depolarının yetersiz olduğu bir durumdur. Demir, vücutta oksijen taşıyan protein olan hemoglobin ve kasların oksijen kullanımını sağlayan miyoglobin üretmek için gereklidir. Demir eksikliği, hemoglobin ve miyoglobin üretiminin düşmesine neden olur.

Ciltteki Solukluk Demir Eksikliğinin Sinyali!

Demir eksikliğinin belirtilerini halsizlik, ciltte meydana gelen soluklaşma, nefes darlığı, baş dönmesi, kalp çarpıntısı, iştahsızlık ve konsantrasyon güçlüğü olarak sıralamak mümkündür.



Demir eksikliği, yetersiz demir alımı veya kan kaybı sonucunda ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Tedavisi, demir açısından zengin gıdaların tüketilmesi veya demir takviyelerinin alınmasıyla mümkündür. Demir eksikliği anemisinin altında oldukça ciddi bir sağlık sorunu yatabilir bu nedenle belirtiler mevcut ise bir doktora danışmanız önerilmektedir.

Demir Deposu Besinler…

demir zengini besinler

Demir yönünden zengin besinleri tüketerek bu sorunu önleyebilirsiniz. İşte demir eksikliğiyle savaşan besinler:

  - Kırmızı et, tavuk, balık gibi et ürünleri  

- Ispanak, pazı, brokoli, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler 

 - Mercimek, nohut, barbunya, fasulye gibi kuru baklagiller  

- Yumurta sarısı, karaciğer gibi hayvansal ürünler 

 - Kuru kayısı, incir, kuru erik gibi kuru meyveler  

- Kabak çekirdeği, susam, fındık, badem gibi kuruyemişler

EDİTÖR
Gülçin Ceylan
Gülçin Ceylan
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