Evde yumurtası biten bu markete koşsun: İndirimli fiyat için son günler!







KİM MARKET'TE BÜYÜK YUMURTA İNDİRİMİ: MÜTHİŞ FİYATLARLA L BOY 20'Lİ YUMURTA 44.99 TL







KİM MARKETTE DEV İNDİRİM! SON GÜN YARIN

Kim Market tarafından 44.99 TL'den satışa çıkan L boy 20'li yumurta kampanyasının detayları.Geçtiğimiz yıl büyük ölçüde zamlanan gıdalar arasında yer alan yumurta fiyatları, pek çok vatandaşın geçim mücadelesine zorluk katmıştı. Ancak, Kim Market tarafından vatandaşların en temel ihtiyacı olan yumurtaya yapılan büyük indirim sayesinde yumurta fiyatlarında büyük bir düşüş yaşandı.Kim Market'te L boy 20'li yumurtalar 44.99 TL'den satışa çıkarıldı. Bu fiyat vatandaşların cüzdanlarını rahatlattı. Yumurta indiriminden faydalanmak isteyen vatandaşların bu fırsattan yararlanmak için son gün olan yarına kadar harekete geçmeleri öneriliyor. Vatandaşların en temel ihtiyacı olan yumurta fiyatlarına yapılan bu indirim, hem vatandaşların geçim mücadelesini hafifletmeyi, hem de Kim Market'in müşteri memnuniyeti açısından önemli bir adım oldu. Kim Market tüm vatandaşları uygun fiyatlı yumurta almaya davet ediyor.