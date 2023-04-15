Aktüel
15 Nisan 2023 - 11:00

Evde yumurtası bitenler o markete koşacak! 30'lu yumurtada büyük indirim başladı: Markete giren üçer beşer koli birden alıyor!

Son dönemde en çok artış gösteren gıda ürünlerinden biri de yumurta oldu. Peki hangi markette yumurta indirimi var? Tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
15 Nisan 2023 - 11:00
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Evde yumurtası bitenler o markete koşacak! 30'lu yumurtada büyük indirim başladı: Markete giren üçer beşer koli birden alıyor!
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Son günlerde raf fiyatlarında yaşanan fahiş zamlardan etkilenen ürünlerden biri de her evin vazgeçilmezi yumurta oldu. Yumurta alımı bile zorlaşan vatandaş indirimleri merakla araştırıyor. Yumurta indirimi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YUMURTA İNDİRİMİ BAŞLADI

Son bir sene içinde fahiş şekilde yükselen gıda ürünlerinden biri olan yumurtayı bile alırken vatandaş iki kez düşünmek zorunda kalıyor. Üreticiler artan maliyetleri zamlar için gerekçe gösterirken vatandaş yumurta bile alamayacak duruma geldiği için isyanda. 



Yumurta İndirimi Başladı

Yumurta fiyatlarında yaşanan artış devam ederken bazı marketlerin indirim haberleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Zamlar sonrasında 30'lu yumurta kolisi 100 TL'ye yükseldi. İnternet satışı yapılan bizdemevcut.com internet sitesinde yumurta indirimi yapıldığı öğrenildi. Marketlerde 100 TL bandında satışa çıkan 30'lu koli yumurta internet sitesi üzerinde 64.90 TL'den alıcı buluyor. Online sipariş verecek vatandaşların yüzünü güldürecek haber sonrasında vatandaş stoklar bitmeden alışverişlerini tamamlamaya uğraşıyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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