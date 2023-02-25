Evden çalışarak asgari ücret üstü para kazanabilirsiniz! Bu işler ek gelir isteyen herkes için

İşsizlik sorunu yaşıyorsanız ya da ek gelir elde etmek istiyorsanız bu haber size göre. Evden çalışarak asgari ücret, hatta asgari ücretin üzerinde para kazanabilirsiniz. Ev hanımları, öğrenciler ve diğer tüm vatandaşların bu fırsattan yararlanabilmesi için pek çok meslek dalı bulunmaktadır. Örneğin evde ütü yaparak, yazılar yazarak veya el işi ürünler oluşturmak gibi pek çok iş yaparak para kazanabilirsiniz.
OTURDUĞUNUZ YERDEN PARA KAZANIN
Evden çalışarak para kazanmanıza olanak sağlayan İŞKUR, asgari ücret ile geçinen veya ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar için bazı fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlardan yararlanarak online anket doldurma, veri girişi veya telefon ile evden çalışma gibi işler yapabilmektesiniz. İŞKUR'a başvurarak evden çalışıp para kazanmaya başlayabilirsiniz.
EVDEN ÇALIŞMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
Evden çalışmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağladığınız takdirde evden çalışarak para kazanma fırsatını elde edebilirsiniz. İşte bu şartlar: -İşsiz veya düşük ücretle çalışma -Evde internet ve bilgisayarın mevcut olması -İşe müsait bir çalışma alanının bulunması -İŞKUR'dan başvuru yapılması
EVDEN ÇALIŞMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İkamet adresine yakın bir İŞKUR şubesine giderek kayıt oluşturmalısınız. Daha sonrasında işe uygun bir çalışma ortamını sağlayarak, İŞKUR şubesinden yeni bir başvuru yapmanız gerekmektedir.
EVDEN NE İŞLER YAPABİLİRSİNİZ?
Evden yapabileceğiniz işler arasında pek çok seçenek bulunuyor. Bunlardan biri de paketleme işi. Örneğin peçete halkaları, tırnak kutuları, sabun ve toka gibi pek çok ürünün paketlemesini gerçekleştirerek gelir elde edebilirsiniz.