KAMU PERSONELİ
27 Şubat 2023 - 16:30

Evden çalışma fırsatı! Garanti BBVA uzaktan çalışacak personeller alacak: Maaş dudak uçuklattı!

Garanti BBVA, evden çalışacak personel arıyor. Çok sayıda personel alımı sağlanacak ve başvuru ile ilgili tüm detaylar şöyle:

KAMU PERSONELİ
27 Şubat 2023 - 16:30
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Evden çalışma fırsatı! Garanti BBVA uzaktan çalışacak personeller alacak: Maaş dudak uçuklattı!


Garanti Bankası da bu değişime ayak uydurarak evden çalışacak personel arayışına girdi. Banka, müşteri hizmetleri, satış ve diğer departmanlar için çok sayıda yeni personel alımı yapacak.

Garanti BBVA Evden Çalışacak Personel Arıyor! Çok Sayıda Personel Alımı Yapılacak

garantibank

Garanti Bankası, müşterilerine sunduğu kaliteli hizmetleri sağlayabilmek için her zaman en iyi personeli bünyesinde bulundurmaya özen gösteriyor. Bu nedenle, banka sık sık personel alımı yaparak işe alım sürecini devam ettiriyor.



Garanti BBVA kariyer sayfası üzerinden yayınlanan son ilanda, farklı pozisyonlar için yeni personeller arandığı belirtiliyor. Bu pozisyonlar arasında Müşteri Danışmanı, Data Scientist, Bireysel İş Geliştirme Uzmanı, Yazılım Mühendisi ve Network Mühendisi gibi çeşitli alanlarda iş imkanları yer alıyor.

Ayrıca, Garanti Bankası çalışanlarına bir dizi fayda sunarak çalışma ortamlarını iyileştirmeye çalışıyor. Bankanın 20'den fazla hobi kulübü ve spor takımı bulunuyor ve bu imkanlardan çalışanlar ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar. Ayrıca, çalışanların doğum günlerinde izin yapmalarına da izin veriliyor.

Sözleşmeli personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar, Garanti BBVA kariyer sayfası üzerinden açık pozisyonları inceleyebilir ve uygun pozisyonlar için başvuru yapabilirler. Banka, başvuruları inceleyerek en uygun adayları işe alacak ve bankanın başarısına katkıda bulunacak olan yeni personellerini bünyesine katacak.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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