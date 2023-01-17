Evden çalışma trendinin giderek arttığı son zamanlarda İŞKUR'da bu kapsamda iş alanları oluşturmaya başladı. İŞKUR, evden çalışarak para kazanmak isteyenlere evde paketleme işleri hakkında çıkan ilanları önerdi. Evde paketleme işi yaparak gün içinde aşırıya kaçmadan iş yapabilir ve para kazanabilirsiniz. Başta ev hanımları olmak üzere öğrenciler ve diğer işsizler için iş yaratan bu işe inanılmaz derecede bir talep var. İŞKUR'un iş unvan paketi altında farklı kategorileri de inceleyebilirsiniz.
Finans
17 Ocak 2023 - 22:00
Evden çıkmadan maaşınız tıkır tıkır yatacak! Ek gelir kapısı açıldı: Sadece bunu yaparak binlerce lira kazanacaklar
İŞKUR vatandaşlara desteğini artırdı. Şu anda bile pozisyona göre farklı destekler veriliyor. Çalışmak isteyenlerin önünü açan İŞKUR, iş ilanları ile iş arayanların ihtiyacını karşılıyor. Hayat kalitesini yükseltmeyi hedefleyen İŞKUR, çok sayıda vatandaşı da girişimciye dönüştürmeye devam ediyor. Detaylar haberimizde...
Finans
17 Ocak 2023 - 22:00