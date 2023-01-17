Finans
17 Ocak 2023 - 22:00

Evden çıkmadan maaşınız tıkır tıkır yatacak! Ek gelir kapısı açıldı: Sadece bunu yaparak binlerce lira kazanacaklar

İŞKUR vatandaşlara desteğini artırdı. Şu anda bile pozisyona göre farklı destekler veriliyor. Çalışmak isteyenlerin önünü açan İŞKUR, iş ilanları ile iş arayanların ihtiyacını karşılıyor. Hayat kalitesini yükseltmeyi hedefleyen İŞKUR, çok sayıda vatandaşı da girişimciye dönüştürmeye devam ediyor. Detaylar haberimizde...

Finans
17 Ocak 2023 - 22:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Evden çıkmadan maaşınız tıkır tıkır yatacak! Ek gelir kapısı açıldı: Sadece bunu yaparak binlerce lira kazanacaklar
TAKİP ETTAKİP ET


Evden çalışma trendinin giderek arttığı son zamanlarda İŞKUR'da bu kapsamda iş alanları oluşturmaya başladı. İŞKUR, evden çalışarak para kazanmak isteyenlere evde paketleme işleri hakkında çıkan ilanları önerdi. Evde paketleme işi yaparak gün içinde aşırıya kaçmadan iş yapabilir ve para kazanabilirsiniz.

Başta ev hanımları olmak üzere öğrenciler ve diğer işsizler için iş yaratan bu işe inanılmaz derecede bir talep var. İŞKUR'un iş unvan paketi altında farklı kategorileri de inceleyebilirsiniz.



İŞKUR, evden çalışarak para kazanmak isteyenlere evde paketleme işi

EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURU

Hane bütçesine de önemli katkı sağlayan bu iş, birçok haneye yardımcı olmayı hedefliyor. Evde paketleme işlerinde en çok popüler olanı ise nikah şekeri paketleme işidir. Ancak iş sadece bununla sınırlı kalmayıp evde kına paketleme ve boncuk paketleme olarak devam etmektedir. İplik temizleme işi de yine evlere gönderilen işlerden bir tanesidir. Bu kapsamda İŞKUR'a başvurabilir ve iş için en uygun kişiyle iritbata geçebilirsiniz. İş miktarına göre değişmekle birlikte günde ortalama 800 adet paket üretme planlanıyor. Ödeme şekli işi teslim eden firma tarafından belirlenir. Bazı alanlarda bu iş daha uzmanlaşmış hale gelmiştir. Dilerseniz bu kapsamdaki diğer illerdeki işlere de göz atabilirsiniz.

İŞKUR, evden çalışarak para kazanmak isteyenlere evde paketleme işi

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ