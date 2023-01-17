Evden çıkmadan maaşınız tıkır tıkır yatacak! Ek gelir kapısı açıldı: Sadece bunu yaparak binlerce lira kazanacaklar













EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURU

Evden çalışma trendinin giderek arttığı son zamanlarda İŞKUR'da bu kapsamda iş alanları oluşturmaya başladı. İŞKUR, evden çalışarak para kazanmak isteyenlere evde paketleme işleri hakkında çıkan ilanları önerdi. Evde paketleme işi yaparak gün içinde aşırıya kaçmadan iş yapabilir ve para kazanabilirsiniz. Başta ev hanımları olmak üzere öğrenciler ve diğer işsizler için iş yaratan bu işe inanılmaz derecede bir talep var. İŞKUR'un iş unvan paketi altında farklı kategorileri de inceleyebilirsiniz.Hane bütçesine de önemli katkı sağlayan bu iş, birçok haneye yardımcı olmayı hedefliyor. Evde paketleme işlerinde en çok popüler olanı ise nikah şekeri paketleme işidir. Ancak iş sadece bununla sınırlı kalmayıp evde kına paketleme ve boncuk paketleme olarak devam etmektedir. İplik temizleme işi de yine evlere gönderilen işlerden bir tanesidir. Bu kapsamda İŞKUR'a başvurabilir ve iş için en uygun kişiyle iritbata geçebilirsiniz. İş miktarına göre değişmekle birlikte günde ortalama 800 adet paket üretme planlanıyor. Ödeme şekli işi teslim eden firma tarafından belirlenir. Bazı alanlarda bu iş daha uzmanlaşmış hale gelmiştir. Dilerseniz bu kapsamdaki diğer illerdeki işlere de göz atabilirsiniz.