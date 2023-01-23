Evden çıkmanıza gerek yok! Bir tıkla 10.000 TL para hesapta: O banka son dakika duyurdu!

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok banka işlemi şubeye gitmeden internet/mobil bankacılığı aracılığıyla şubeye gitmeden anında çözüme ulaşıyor. Faizsiz nakit ihtiyacı olanların kaçırmaması gereken fırsat yeni yılda kredi ve kredi kartı borçlarının sıfırlanmasını destekleyecek.
MASRAFSIZ 10 BİN TL TEKLİF BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?Bankanın mobil müşteri hesabını açanlar 10.000 TL'ye varan faizsiz nakit avans talebinde bulunabiliyor. Şubeye gitmeden mobil uygulama ile müşteri hesabı açanlar kredi kartı başvurusu yapmaları dahilinde masrafsız ve faizsiz taksitli nakit avans fırsatından yararlanabiliyor. Ek olarak, bankanın yapmış olduğu bu büyük kampanya 6 ay vade ile taksitlendirilebiliyor.
Garanti Mobil uygulamasında bulunan "Müşteri Olma" adımını temassız müşteri olma teknolojisi aracılığıyla tamamlayanlar 31 Ocak 2023 tarihine kadar Nakit Avans başvurusunda bulunabilirler. Kampanya süreci devam etmekteyken yalnızca kredi kartı başvurusu onaylananlar bu kampanyadan faydalanabilecektir.
10.000 TL'ye varan faizsiz ve taksitli nakit avans kampanyasından yararlanmak isteyenler mobil bankacılık ya da BonusFlash aracılığıyla katılım sağlayabilir. Kart başvurusunun onaylanmasının ardından fiziki olarak teslim alanlar ve kredi kartını açanlar 28 Şubat 2023 tarihine kadar taksitli nakit avans başvurusunu bir kez değerlendirebilir. Banka kartı ya da ek kart aracılığıyla yapılacak başvurularda alınmıyor. Taksitli nakit avans miktarı faiz olmadan kullanılmak isteniyorsa 10.000 TL ile sınırlandırılmaktadır. Bireysel kredi kartı kullananlar taksitli nakit avans başvurularında bulunabilir. Mobil bankacılık ile taksitli nakit avans kullanmayı talep edenlerin aşağıda bulunan adımları izlemesi tavsiye edilmektedir. Mobil bankacılık kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapınız. "Hesap ve Kart" menüsüne giriş yapınız. "KartlR" adımına giriş yapınız. "Nakit ve Ödeme Çözümleri" başlığı altında bulunan "Taksitli Nakit Avans" adımı aracılığıyla talep edilen miktarı ve vade sayısını belirleyiniz.