Evi, arabayı satıp bunu alın dedi! Altını doları solda sıfır bırakan yatırım önerisi: Ortalık Karışacak!

Ferda Yıldırım'ın programına misafir olan akademisyen üye Ramazan Kurtoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki bu açıklamalar neler? Detaylar haberin devamında...
Gıda krizinin geleceğini seneler öncesinden söylemiştik diyen Kurtoğlu, enflasyonun artık ülkemiz sorunu olmaktan çıktığını belirtti. Hükümetin vatandaşları koruyacak adımlar atması gerektiğini ekleyen akademisyen Türk kadınlarının beş bin senelik tasarrufu var o da altın. Altın altındır diye ekledi. Belli ki dünya bir para değişimine gidiyor.
3. Dünya Savaşı Geliyor!
Kağıt para dönemi artık bitiyor!
Öte yandan bizim buğday kanalını açık tutmamız lazım diyen Kurtoğlu; Eğer ki böyle yapmazsak büyük bir göç yaşanmaya başlayacak. Bunun sonuçlarının da ne olacağı ortadadır. Kağıt paranın dönemi artık kesin olarak bitiyor diyerek konuşmasına devam etti.