EKONOMİ
17 Mart 2023 - 11:30

Evi, arabayı satıp bunu alın dedi! Altını doları solda sıfır bırakan yatırım önerisi: Ortalık Karışacak!

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, yaklaşan sürecin global olarak sıkıntılı geçeceğini belirterek vatandaşlara bazı uyarılar yaptı. İşte Detaylar..

EKONOMİ
17 Mart 2023 - 11:30
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Evi, arabayı satıp bunu alın dedi! Altını doları solda sıfır bırakan yatırım önerisi: Ortalık Karışacak!
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Ferda Yıldırım'ın programına misafir olan akademisyen üye Ramazan Kurtoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki bu açıklamalar neler? Detaylar haberin devamında...

 



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Gıda krizinin geleceğini seneler öncesinden söylemiştik diyen Kurtoğlu, enflasyonun artık ülkemiz sorunu olmaktan çıktığını belirtti. Hükümetin vatandaşları koruyacak adımlar atması gerektiğini ekleyen akademisyen Türk kadınlarının beş bin senelik tasarrufu var o da altın. Altın altındır diye ekledi. Belli ki dünya bir para değişimine gidiyor. 

 

3. Dünya Savaşı Geliyor!


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Bunun savaşı var diye devam eden öğretim üyesi; 3 şeyi manipüle edeceklerini, bunlarında; ilkinin para, ikincisinin inanç, üçüncüsünün kadınlar olduğunu ekledi. Erkeğin mücadele alanı da bunların içinde dedi. Buradan baktığımızda kafamızı kuma gömmeye gerek yok. Baba bir 3. dünya harbi geliyor. Önümüzdeki yılda yapılacak olan Amerika'daki seçimlerden sonra her şey başlayacak. Tarih boyunca global rezerv para için hep savaşlar verildi diye ekledi.

 

Kağıt para dönemi artık bitiyor!


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Öte yandan bizim buğday kanalını açık tutmamız lazım diyen Kurtoğlu; Eğer ki böyle yapmazsak büyük bir göç yaşanmaya başlayacak. Bunun sonuçlarının da ne olacağı ortadadır. Kağıt paranın dönemi artık kesin olarak bitiyor diyerek konuşmasına devam etti.

Yatırım Tavsiyesi Geldi!


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Şehirlerde yaşayıp kira getirisi olan ve 2-3 adet evi olan vatandaşlara tavsiyesini bildiren Kurtoğlu; içlerinden bir tanesini satıp imarsız arazi alın deyip, evlerinizde tarım yapmaya başlayın, balkonlarınızda tarım yapabilirsiniz, panik olmayın diye ekleyerek takipçilerine tavsiyelerini iletti.

EDİTÖR
Yagmur ARAZ
Yagmur ARAZ
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