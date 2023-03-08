Evi, arsası, arabası olanlar dikkat! O işleme yüzde 100 zam geldi: İşte ceplerden çıkacak yeni ücretler. Noter ücretleri yine zamlandı. İşlem yaparken şok geçirmeyin! Gün geçmiyor ki bir noter işlemi daha zamlanmasın. Yine noter zamları şaşırtmadı. Arabanız, eviniz, arsanız var ise dikkat! Mal mülk sahipleri bu haber sizi ilgilendiriyor. İşte detaylar...
NOTER ZAMLARINA DİKKAT!
Resmi Gazetede yayınlananlara göre noter ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeleri birazdan sizinle paylaşıyor olacağız. Noter zamları evi, arabası ve arsası olanları ilgilendiriyor. Yeni tarifeye göre yeni zamlar can yakacak. Resmi Gazetede belirtilene göre satışa konu taşınmazdan satış bedelinin binde biri oranında ücret alınacak. Bu ücretteki rakam ise 500 TL'den az ve 4 bin TL'den çok olmayacak şekilde belirtildi. İşte noter zamları ile ilgili diğer ayrıntılar...
Noter kuruluşlarının, yapılan işlemler için harçlar kanuna göre tahsil ettikleri harçların % 30’u oranında alınan noter ücreti için alt sınır 8, 66 TL - 17, 32 TL olarak belirlendi. Vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemelerindeki ücrette ise 391, 91 TL - 783, 82 TL işlem ücreti belirlendi. Hazırlanacak her sayfa başı ücret ise 11, 88 TL - 23, 76 TL kadar olacak. Tescil için gerekli işlemlerde ise kağıt başına maktu ücret: 3, 71 TL - 7, 42 TL kadar olacağı açıklandı.