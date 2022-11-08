Evi, arsası, iş yeri olanlar! Tapuda yeni süreç başladı: Son gün 30 Kasım

Evi, arsası, arazisi ve iş yeri olanlar için yeni süreç başlıyor. Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri Kasım ayı itibarıyla başladı. Emlak vergisinde ilk taksit ödemeleri Mart ayında başlamış ve Mayıs sonu itibarıyla sona ermişti. Şimdi ise ikinci taksit ödemeleri başladı. Emlak vergisini, muafiyet şartlarını taşıyan kişiler ise ödemeyecek.
30 Kasım’dan önce mutlaka ödenmeliEmlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım 2022 itibarıyla başladı. Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde, muafiyet kapsamında olanlar ödeme yapmazken, diğer herkesin yapması gerekiyor.
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri banka hesabına havale, EFT, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden ödenebiliyor. Emlak vergisine ilişkin açıklanan detaylarda, bir mülkü olan ancak bu mülkü duşunda başka bir geliri olmayan emekliler, dullar şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler vergiden muaf tutuluyor. Buna ek olarak brüt 200 m2’yi geçmeyen yalnızca bir gayrimenkulü ya da hissesi olan kişiler de emlak vergisi ödemiyor. Belirtilen bu şartları taşıyan ancak daha önce emlak vergisi ödemiş olan kişiler ise 5 yıllık geriye dönük paralarını alabiliyorlar. Emlak vergisi ödeme tarihi 1 Kasım 2022 tarihinde başladı ve 30 Kasım 2022’de sona erecek. Vergi ödemekle yükümlü olan kişilerin en geç 30 Kasım gününe kadar ödemelerini gerçekleştirmiş olması gerekiyor.