EKONOMİ
08 Kasım 2022 - 10:32

Evi, arsası, iş yeri olanlar! Tapuda yeni süreç başladı: Son gün 30 Kasım

Tapusu olanlar için bu yılın ikinci ödeme takvimi başladı. Emlak vergisi ödemeleri için son gün 30 Kasım olarak açıklandı.

EKONOMİ
08 Kasım 2022 - 10:32
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Evi, arsası, iş yeri olanlar! Tapuda yeni süreç başladı: Son gün 30 Kasım


Evi, arsası, arazisi ve iş yeri olanlar için yeni süreç başlıyor. Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri Kasım ayı itibarıyla başladı. Emlak vergisinde ilk taksit ödemeleri Mart ayında başlamış ve Mayıs sonu itibarıyla sona ermişti. Şimdi ise ikinci taksit ödemeleri başladı. Emlak vergisini, muafiyet şartlarını taşıyan kişiler ise ödemeyecek.

30 Kasım’dan önce mutlaka ödenmeli

Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım 2022 itibarıyla başladı. Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde, muafiyet kapsamında olanlar ödeme yapmazken, diğer herkesin yapması gerekiyor.



Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri banka hesabına havale, EFT, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden ödenebiliyor.

 Emlak vergisine ilişkin açıklanan detaylarda, bir mülkü olan ancak bu mülkü duşunda başka bir geliri olmayan emekliler, dullar şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler vergiden muaf tutuluyor.

Buna ek olarak brüt 200 m2’yi geçmeyen yalnızca bir gayrimenkulü ya da hissesi olan kişiler de emlak vergisi ödemiyor. Belirtilen bu şartları taşıyan ancak daha önce emlak vergisi ödemiş olan kişiler ise 5 yıllık geriye dönük paralarını alabiliyorlar.

Emlak vergisi ödeme tarihi 1 Kasım 2022 tarihinde başladı ve 30 Kasım 2022’de sona erecek. Vergi ödemekle yükümlü olan kişilerin en geç 30 Kasım gününe kadar ödemelerini gerçekleştirmiş olması gerekiyor.

Emlak vergisi nasıl ödenir 2022?

Emlak vergisi birden fazla kanal üzerinden ödenebilmektedir. Bunun için ilk olarak belediyelere ya da bankalara giderek bizzat ödeme yapılabilir. Ödemelerini internet üzerinden gerçekleştirmek isteyenler ise e-Devlet üzerinden, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden ya da mobil bankacılık ile EFT ve havale yaparak ödemelerini gerçekleştirebilirler.

Vergi ödemesi yapabilmek için belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulmalı ve tapu, nüfus cüzdanı ve bulunuyorsa bina kullanım izninin fotokopisinin hazır olarak bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca beyanname için meskenin bulunduğu adresle mükellefin ikamet adresi ve vergi numarasının da bildirilmesi gerekiyor.

Emlak vergisini ödemek için en kolay yol ile e-Devlet sistemi ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi olarak görülüyor. Resmi siteler üzerinden ilgili bilgileri girerek kolaylıkla emlak vergisi ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Emlak vergisi için son tarih ise 30 Kasım 2022 olarak açıklandı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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