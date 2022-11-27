Evi, arsası, işyeri olanlar! 81 ilde başladı, tapu devrinde yeni dönem...













Tapu dolandırıcılığı son bulacak

ev, arsa satanlar: Tapu devredenler dikkat

Dünyada teknoloji her geçen gün gelişirken ülkemize de önemli katkıları oluyor. Günümüz teknolojisi ile devlet dairelerinin neredeyse tamamında elektronik sisteme geçildi. Bu kurumlardan biri de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlükleri oluyor. Türkiye’de tapu dolandırıcılığı nedeniyle mağdur olan çok sayıda kişinin mağduriyetini giderecek yeni sistem başlıyor. Evi, arsası, yazlığı, iş yeri ya da herhangi bir tapusu olan vatandaşlar alım ve satım işlemleri için tapu müdürlüklerini ziyaret ediyor. Ancak tapu müdürlüklerindeki kötü niyetli kişiler vatandaşların mallarını usulsüz olarak hile yoluyla satıyor ve büyük bir mağduriyetin fitilini ateşliyorlar.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bu konuda büyük bir çalışma yapıldı ve Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi hayata geçirildi. Böylelikle tapu müdürlüklerine işlem yapmak için gelen vatandaşlar, POS cihazına yeni kimlik kartlarını okutacak daha sonra da parmak izi ile giriş yapabilecek.Elektronik Doğrulama Sistemi daha önce ilk olarak pilot illerde kullanılmaya başlanmıştı. Sistemin yerine oturmasıyla kullanım Türkiye geneline yayıldı. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile yeni kimlik kartlarında yer alan biyometrik vesikalık fotoğraf, parmak izi gibi bilgiler karşılaştırılıyor. Bu şekilde de sahte kimlik ile işlem yapılması gibi dolandırıcılık hadiseleri son buluyor. Vatandaşlar işlem yapmak için kimlik kartını ve parmak izini okutacak, sistem bilgileri karşılaştırdıktan sonra kişiden emin olup işlemin yapılmasına onay verecek.Ev, arsa, iş yeri satacak kişilerin kimlik doğrulaması devir işlemlerinde zorunlu tutuldu. Vatandaşlar gerekli başvuruları yapıp, tapu devri hazır olduktan sonra imzaya gittiklerinde EKDS ile kimliklerini doğrulatacak ve ancak bu işlemin ardından imza verebilecekler. Kimlik doğrulaması yapılamazsa tapuda herhangi bir işlem yapılmasına izin verilmeyecek. Öte yandan e-Devlet üzerinden tapu sistemine numaralarını beyan eden kişilere de haklarında yapılan tüm işlemler için kısa mesaj ile bildirim gönderilmektedir.