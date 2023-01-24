YAŞAM
24 Ocak 2023 - 21:00

Evi, arsası olanlara korkutan uyarı! Bunu yapmayan yanar: Binlerce liranızdan olmamak için hemen yapmalısınız

Yeni yılla beraber tapu sahibi olanlara yenilikler yapılmaya başlanırken her yılda yeni düzenlemeler yapılmasıyla beraber en önemlilerinden birisi de emlak vergisi tapu sahibi olanları yakından ilgilendiriyor. Emlak vergisi ödeme tarihi belli oldu. İşte detaylar...

YAŞAM
24 Ocak 2023 - 21:00
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Evi, arsası olanlara korkutan uyarı! Bunu yapmayan yanar: Binlerce liranızdan olmamak için hemen yapmalısınız
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Milyonlarca mal varlığı olan kişileri ilgilendiren emlak vergisi ödeme tarihi açıklandı. Emlak Vergisi Kanunu'na göre Türkiye sınırları içindeki bina, arsa ve bu malların emlak vergileri mümkündür. Belediyenizin her yıl düzenli olarak koyulduğu vergi ödemelerinde büyük bir para cezası riskiyle karşılaşıldı.

TAPU SAHİPLERİ İÇİN TARİH AÇIKLANDI

2023 yılında mal sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisi için ödemeler gündeme gelirken emlak vergisi ödemeleri yılda iki taksit üzerinden ya da tek seferde yapılma imkanı sunuluyor. Geciken emlak vergi ödemelerinde ise faiz gecikme ceza ödemeleri zorunlu olarak kabul edilir.



emlak vergisi ödemeleri

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre ülkedeki tüm binalar bina vergisine, arsalarla beraber emlak vergisi tabi olarak görülür.

Emlak vergisi ödemeleri her yıl belediyeler tarafından düzenli olarak ödemeler yapılırken vergi ödemeleri ise iki taksitte ya da tek sefer de yapılırken ilk ödemeler Mart, Nisan, Mayıs aylarında yapılırken ikinci taksit ise Kasım ayında gerçekleşir.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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