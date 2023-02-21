Evi eski, hasarlı olanlar dikkat! Bakanlık yeni desteği duyurdu: 300.000 TL ödenecek







BAKANLIKTAN 3 BAŞLIK ALTINDA BARINMA DESTEĞİ!







BAKANLIK BARINMA DESTEĞİ NE KADAR?

DEPREM MAĞDURLARI DA KATILABİLİR!

BAKANLIK BARINMA DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

NEREYE BAŞVURULUR?

Depremzede için açıklanan barınma desteğine ek olarak, Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın da ihtiyaç sahiplerine barınma sağladığı açıklandı. Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı, 3 ayrı alt başlık altında ihtiyaç sahiplerine maddi yardımda bulunacağını açıklarken, iltica yardımının detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından paylaşıldı.İhtiyaç sahipleri için 20'den fazla gelir destek modeliyle milyonlarca kişiye destek veren Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı, korunmaya muhtaç vatandaşlar için de koruma modeli olduğunu duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili konut desteği modeli çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine 3 farklı alt başlıkta nakit ödeme yapıldığını açıklamış ve destek konularını şu şekilde sıralamıştır: • Betonarme ev yapım yardımı • Bakım- onarım • Prefabrik ev yapımıAile Bakanlığı, eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine barınma desteği verileceğini açıklayarak, üç farklı kaleme ayrılan destek tutarlarını şöyle sıraladı: • Betonarme ev yapım yardımı: 300.000 Türk Lirası • Bakım- onarım yardımı: 35 bin- 100.000 Türk Lirası • Prefabrik ev yapımı: 200.000 Türk LirasıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, afet durumunda 300 bin TL'ye kadar olan ödeme desteğinden yararlanılabileceğini, ayni ve nakdi yardım yapılabileceğini açıkladı.Aile Bakanlığı tarafından geliştirilen gelir yardımı modelleri kapsamında yer alan konut yardımının belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bu konuda Aile Bakanlığı, ailenin kişi başına düşen aylık gelirinin asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerektiğini, 2023 yılında karşılık gelen miktarın 2.835,60 Türk Lirası olduğunu bildirdi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla barınma desteği talep edilmektedir.