Evi kirada olan ev sahipleri dikkat! 14 gün içerisinde yapmanız gerekiyor: Cezası büyük!







GİDERLERE İNDİRİM UYGULAMASI







EV SAHİPLERİ KİRADAN GELEN GELİRİ BEYAN EDECEK

Kira ödemeleri dahil olarak yıllık gelir vergisi beyannamesi verme zamanı Varlık Barışı uygulamasından yararlanma dönemi 31 Mart 2023 tarihinde sonra ereceği bilgisi verildi. Geçtiğimiz sene elde edilen kiralar 9.500 TL gelir vergisine istisna tutulacağı belirtildi. Son günler yaklaşıyor elinizi çabuk tutun. Gayrimenkul sahipleri için yeni düzenlemeler gelirken emlak, değer artış kazancı, çevre temizlik vergisi ödemeleri gerekir. Bu tarihe kadar geçtiğimiz sene de elde edilen kira gelirlerinin beyanları temin edilecek. Varlık Barış uygulamasından yararlanmak için 31 Mart tarihi son olurken mal ve haklardan elde edilen kira gelirleri için ayrı beyanname hazırlanacak.Geçtiğimiz sene konut kira gelirlerinin 9.500 TL gelir vergisinden istisna tutulurken bu ödeme geçmeyen kira gelirlerinin beyanı gerekmediği belirtildi. Aile bireyleri her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde edilen kira gelirleriyle kendi isimleri üzerinde ayrıca düzenlenir. Beyannamede, gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, birçok gider indirimde kullanılabilecek.Yeni yıl için geçerli olan konut istisna tutarı 21 TL olurken işyeri kira geliri için beyanname sınırı her yıl yeniden belirlenmesi bekleniyor. Ev sahipleri kiradan elde ettiği geliri önce beyan ediyor devamında ise Mart ve Temmuz ayları olmak üzere iki taksit ödeme imkanı sunuldu. Ülkemizde kişilerin yerleşik olmadığı durumlar da yerleşik kira ödemelerine karşılık olarakTürkiye'de elde ettikleri kira gelirinden gider olarak indirim söz konusu olamaz. Kira bedellerinin hiç olmaması ya da düşük olması durumunda emsal kira bedeli ele alınır.