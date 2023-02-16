Evi olanlar aman dikkat! Bunu yapmayanın uykuları kaçacak: O tarihten sonra yapan yandı!







2023 EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ







Her sene iki eşit parçaya bölünerek yatırılan emlak vergileri için harekete geçildi. İlk taksit mart nisan ve mayıs aylarında yatırılırken ikinci taksit ise kasım da gerçekleşiyor. Tapusu olanların yatıracağı emlak vergileri için cezai işlemler başladı. Bunu yapmayana yüklü miktarda ceza olduğu duyuruldu. işte tapu sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisine ilişkin merak edilenler haberimizde yer almaktadır.Emlak verisi için tapu sahipleri araştırmalara başlarken her sene düzenli olarak yatırılan taksitler için geri sayım başladı. Tapu sahipleri emlak vergisini tek seferde ödeyebileceği gibi iki taksit imkanı da sunuluyor. 2023 yılıyla beraber emlak vergileri için zaman başlarken zamanın daraldığı duyuruldu. Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için son gün.