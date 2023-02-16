YAŞAM
16 Şubat 2023 - 10:45

Evi olanlar aman dikkat! Bunu yapmayanın uykuları kaçacak: O tarihten sonra yapan yandı!

Ev sahibi olanları yakından ilgilendiren haber geldi.Tapu sahibi olanlar o tarihi aman kaçırmasın. Emlak vergisi ödemeleri için son gün uyarısı yapıldı. İşte, geri sayım başladı.

YAŞAM
16 Şubat 2023 - 10:45
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Evi olanlar aman dikkat! Bunu yapmayanın uykuları kaçacak: O tarihten sonra yapan yandı!
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Her sene iki eşit parçaya bölünerek yatırılan emlak vergileri için harekete geçildi. İlk taksit mart nisan ve mayıs aylarında yatırılırken ikinci taksit ise kasım da gerçekleşiyor. Tapusu olanların yatıracağı emlak vergileri için cezai işlemler başladı. Bunu yapmayana yüklü miktarda ceza olduğu duyuruldu. işte tapu sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisine ilişkin merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

emlak vergisi taksitleri

2023 EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ



Emlak verisi için tapu sahipleri araştırmalara başlarken her sene düzenli olarak yatırılan taksitler için geri sayım başladı. Tapu sahipleri emlak vergisini tek seferde ödeyebileceği gibi iki taksit imkanı da sunuluyor. 2023 yılıyla beraber emlak vergileri için zaman başlarken zamanın daraldığı duyuruldu. Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için son gün. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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