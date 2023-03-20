Evi olanlara son uyarı! Son gün yaklaşıyor: Bunu yapmayan 1 senelik kirayı geri öder!







EV SAHİPLERİ İÇİN SON TARİH YAKLAŞTI







Ev sahibi olan insanların belirlenen kuralları uygulamazsa büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı öğrenildi. Peki hangi adımların izlenmesi gerekiyor? Son tarih nedir? Ceza miktarları ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ev sahibi ya da iş yeri sahibi olan ve kira geliri elde eden vatandaşların 31 Mart tarihine kadar beyanname vermesi gerekli. Belirlenen tutar altında gelir elde eden vatandaşların beyanname vermesi ise zorunlu değildir. 2023 senesi için beyanname verilmesi zorunlu olmayan tutar 9 bin 500 TL olarak belirledi. Birden çok evi ya da iş yeri olan ve kira geliri elde eden vatandaşların ödemesi gereken tutarda bir kez indirim uygulanmaktadır.Beyanname vergi dairelerinden ya da e-Devlet sistemine giriş yapıp Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasına girerek Hazır Beyanname Sistemi üzerinden beyanname doldurularak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Ev sahipleri kira geliri, değer artış kazancı ve çevre temizlik vergisi ödemek zorundadır. Evi ve iş yeri olan vatandaşlar aydınlatma, ısınma, su, asansör ve kira sigorta giderlerinde indirim kazanabilmektedir. Evi kiraya veren vatandaşlar ev için ödenen kirayı gerçek gider olarak göstererek indirimden faydalanabilir. 2023 senesi için ev muafiyeti 21 bin TL, iş yeri için 2023 senesi beyanname limiti 70 bin TL olarak belirlendi.