









EMLAK VERGİLERİ 2023







Evi olanların acele etmesi gerekiyor! Bu işlem yapılmazsa binlerce lira buhar olacak: Son gün belli oldu. Evi olanlar, arsa olanlar dikkat. Emlak vergisi tarihleri açıklandı. Yılın belirli bir bölümünde sahibi olduğunuz arsa, ev, binalarınız için düzenli olarak emlak vergisi ödersiniz. Bu emlak vergileri ödenmediği taktirde kişilere ciddi oranda cezalar çıkartan ödemelerdir. Belediyeler tarafından çıkartılan bu ödemeleri öğrenmek için mülkü aldığınız ildeki Belediyeye giderek emlak verginizi öğrenebilirsiniz. Vergi ödemesine gelmeden önce Belediye vergisi ödemesi yapılacak o tarihlere bakalım. İşte detaylar...Yeni yıl ile birlikte sahibi olduğunuz mülkleriniz ve tapularınız için yılın belirli dönemlerinde ödenen emlak vergisi ödeme tarihleri belli oldu. Yılda iki taksitle ödenebilen bu ödemeler geç ödendiği ya da unutulduğu taktirde faiz oranı %1,6 oranında uygulanır. Yeni ödemelerde bu faiz oranından yeniden hesaplanır. Bu nedenle ödemeleri kaçırmadan emlak vergilerinizi ödeyin.Emlak vergisi ödemeleri yılda iki kez yapılır. Birinci ödemeler mart, nisan ve mayıs ayında yapılırken; ikinci taksit ödemesi kasım ayında yapılmaktadır. Mal ve mülk sahibi kişileri ilgilendiren bu ödemeler Belediyeler tarafından alınmaktadır. Emlak vergisinden muaf tutulan kişiler bu vergileri ödemek zorunda değil. Mülkleri 200 metrekareden küçük ise, şehit yakınlar, gaziler, emekliler ve işsizler emlak vergisini ödemeyebiliyor. Emlak vergilerini ödemek zorunlu. Eğer süresi içerisinde ödenmez ise faiz uygulanıyor.