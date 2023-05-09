GÜNDEM
09 Mayıs 2023 - 20:06

Evi olmayan işçiye TOKİ'den yeni proje: Uygun fiyata konut müjdesi geldi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, işçilere bir müjde getirdi: Uygun fiyatlı konut projesi geliyor... Kurum, evsiz işçilerin inşa ettiğimiz yeni yerlerde uygun koşullarda ev sahibi olmalarına izin vereceğini söyledi.

GÜNDEM
09 Mayıs 2023 - 20:06
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Evi olmayan işçiye TOKİ'den yeni proje: Uygun fiyata konut müjdesi geldi!


Sanayi mitingi kapsamında düzenlenen konferansta AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sektörde önemli atılımlar yapıldığını ve yumuşak bir değişime imza atılarak yeşil ekonominin geleceğine ışık tutacağını söyledi. Kurum, on yılda yüzbinlerce gence yüzbinlerce yeni iş alanı yaratacaklarını da sözlerine ekledi.

AKP liderliğinde bu sektörde büyük bir atılım yapıldığını söyleyen Kurum, "Bugün sanayiyi kontrol eden, koruyan, kollayan, adeta pamuktan saran bir iktidar var. Bir de ürettiğini satamayanlar var. dün çünkü çok iyi biliyorlar ki üretici gider, üretmez ve olduğu yerde kalır. Bugün tüm dünya sadece ağır sanayi değil, yüksek teknoloji hafif sanayi Ama Türkiye çok büyük mesafeler kat etti. Bu yüksek oranın sürdürülmesi elbette endüstriyel tesislerin iklim değişikliğine daha uyumlu hale getirilmesiyle mümkün” dedi.



Bakan Kurum'dan ev sahibi olmayan işçilere uygun fiyata konut müjdesi!

Bakan Kurum konuşmasının devamında ayrıca, endüstrideki yeşil dönüşüm uygulamalarıyla ilgili olarak, 2022'de alternatif hammadde olarak endüstri kullanımına 2,8 milyon ton atık sağladığını tespit edildiğini aktardı.

İŞÇİLERE 'UYGUN FİYATLI' EV MÜJDESİ

Bakan Kurum, evsiz işçiler için müjdeli haberi şu sözlerle duyurdu:

"TOKİ başkanımızla birlikte yapacağımız bir proje ile evi olmayan meslektaşlarımıza ve sanayi bölgelerimize katkı sağlayacağız, gücümüzün yetmediği yeni yerlerde ev sahibi olsunlar. Burada çalıştığımız kardeşlerimizin iyi durumda ev sahibi olabilmeleri için birlikte inşa edeceğiz. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin MODOKO'su, İMES'i, tüm sanayi bölgesinde görev yapan kardeşlerimizin de uygun fiyatla ev alarak üreetmeye devam etmesi için çalışmalarınızı sürdüreceğiz."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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