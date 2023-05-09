Evi olmayan işçiye TOKİ'den yeni proje: Uygun fiyata konut müjdesi geldi!

Sanayi mitingi kapsamında düzenlenen konferansta AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sektörde önemli atılımlar yapıldığını ve yumuşak bir değişime imza atılarak yeşil ekonominin geleceğine ışık tutacağını söyledi. Kurum, on yılda yüzbinlerce gence yüzbinlerce yeni iş alanı yaratacaklarını da sözlerine ekledi. AKP liderliğinde bu sektörde büyük bir atılım yapıldığını söyleyen Kurum, "Bugün sanayiyi kontrol eden, koruyan, kollayan, adeta pamuktan saran bir iktidar var. Bir de ürettiğini satamayanlar var. dün çünkü çok iyi biliyorlar ki üretici gider, üretmez ve olduğu yerde kalır. Bugün tüm dünya sadece ağır sanayi değil, yüksek teknoloji hafif sanayi Ama Türkiye çok büyük mesafeler kat etti. Bu yüksek oranın sürdürülmesi elbette endüstriyel tesislerin iklim değişikliğine daha uyumlu hale getirilmesiyle mümkün” dedi.
Bakan Kurum konuşmasının devamında ayrıca, endüstrideki yeşil dönüşüm uygulamalarıyla ilgili olarak, 2022'de alternatif hammadde olarak endüstri kullanımına 2,8 milyon ton atık sağladığını tespit edildiğini aktardı.