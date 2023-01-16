YAŞAM
16 Ocak 2023 - 17:45

Evi olmayan kadınlar bayram edecek! Devlet IBAN'ınıza 1.100 TL yardım yatıracak: 3 şarttan biri olan hemen alır!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ev hanımlarına özel yeni bir sosyal destek projesine imza attı. Bu kapsamda başvuru şartlarını taşıyan ev hanımlarına 500 ile 1.100 TL arasında nakdi yardım sağlanacak. İşte, ev hanımlarını kapsayan sosyal destek projesiyle ilgili detaylar...

YAŞAM
16 Ocak 2023 - 17:45
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Evi olmayan kadınlar bayram edecek! Devlet IBAN'ınıza 1.100 TL yardım yatıracak: 3 şarttan biri olan hemen alır!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptığı sosyal destek ödemelerine bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda, PTT üzerinden dar gelirli ev kadınlarına 12 ay boyunca nakdi yardım verilecek.

EV HANIMLARINA 1.100 TL'LİK DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev kadınlarına vereceği 500 ile 1.100 TL arasındaki yardım ödemesinden faydalanmak isteyen kişilerde aranan başvuru şartları şunlardır:



- T.C vatandaşı olması

- Minimum 1 çocuk sahibi olması

- Başvuru sahibinin ev ya da mülk tapusunun olmaması

- Sabit geliri olmaması

- Sigortası olmaması

 sosyal destek ödemeleri

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvuru şartlarını düşünen vatandaşlar başvuru işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinde yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan yapabilecekler. Değerlendirmeye alınan başvuruların sonucu on günde açıklanmaktır. Başvuru onaylananlar T.C kimlik kartlarıyla PTT şubelerine giderek ödemelerini alabilecekler.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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