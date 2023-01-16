Evi olmayan kadınlar bayram edecek! Devlet IBAN'ınıza 1.100 TL yardım yatıracak: 3 şarttan biri olan hemen alır!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptığı sosyal destek ödemelerine bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda, PTT üzerinden dar gelirli ev kadınlarına 12 ay boyunca nakdi yardım verilecek.
EV HANIMLARINA 1.100 TL'LİK DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev kadınlarına vereceği 500 ile 1.100 TL arasındaki yardım ödemesinden faydalanmak isteyen kişilerde aranan başvuru şartları şunlardır:
- T.C vatandaşı olması - Minimum 1 çocuk sahibi olması - Başvuru sahibinin ev ya da mülk tapusunun olmaması - Sabit geliri olmaması - Sigortası olmaması