Finans
10 Şubat 2023 - 16:30

Evi olmayanlara müjde: 200.000 TL ev hibesi az önce açıklandı!

İnternet üzerinden prefabrik ev yaptırmak ve evinin onarımını yaptırmak isteyen insanlar devlet desteğini araştırmaya devam ediyor. Peki bu kapsamda verilen yardım ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
10 Şubat 2023 - 16:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Evi olmayanlara müjde: 200.000 TL ev hibesi az önce açıklandı!
TAKİP ETTAKİP ET


Devlet tarafından verilen prefabrik ev yardımlarının miktarları artırıldı. Peki prefabrik ev yardımları ne kadar oldu? Kimler bu destekten faydalanabilir? Prefabrik ev desteği ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PREFABRİK EV DESTEĞİ GENİŞLİYOR

Evi olmayan ve kendi evini yapmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler için prefabrik ve betonarme destekleri sürüyor. 200 bin TL olarak verilen destekten faydalanmak için başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılması gerekiyor. Vatandaşın bu desteği alabilmesi için yoksulluk sınırının altında olması gerekiyor. Prefabrik ve betonarme ev yapımı desteği için aynı zamanda hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor ve geliri olmayan aileler de bu desteğe başvuru yapabiliyor. 



Prefabrik Ev Desteği

Diğer şartlar ise şu şekilde; Ev yapılacak arsanın tam hissesine sahip olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, yoksulluk sınırının altında olmak. Bu şartları taşıyan vatandaşların başvuruları olumlu sonuçlanıyor. Arsası olan ancak ev yaptırmak için maddi kısmı karşılayamayan vatandaşlar için prefabrik ve betonarme desteği 200 bin TL olarak veriliyor. Aynı zamanda barınma desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşların da evlerinin oturulmayacak durumda olması, hane gelirinin en fazla 1.833 TL olması, yaşlılık, engellilik ve dul olma gibi özel şartların karşılanması, ev yapılacak arsanın sahibi olunması gerekiyor. Bu şartları taşıyıp başvuru yapan vatandaşlara devlet tarafından barınma desteği de sağlanıyor. Tadilat destekleri ise zamlanan bir diğer destek olarak öğrenildi ve 75 bin TL'ye kadar çıktı. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ