Evi olmayanlara müjde: 200.000 TL ev hibesi az önce açıklandı!







PREFABRİK EV DESTEĞİ GENİŞLİYOR







Devlet tarafından verilen prefabrik ev yardımlarının miktarları artırıldı. Peki prefabrik ev yardımları ne kadar oldu? Kimler bu destekten faydalanabilir? Prefabrik ev desteği ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Evi olmayan ve kendi evini yapmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler için prefabrik ve betonarme destekleri sürüyor. 200 bin TL olarak verilen destekten faydalanmak için başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılması gerekiyor. Vatandaşın bu desteği alabilmesi için yoksulluk sınırının altında olması gerekiyor. Prefabrik ve betonarme ev yapımı desteği için aynı zamanda hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor ve geliri olmayan aileler de bu desteğe başvuru yapabiliyor.Diğer şartlar ise şu şekilde; Ev yapılacak arsanın tam hissesine sahip olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, yoksulluk sınırının altında olmak. Bu şartları taşıyan vatandaşların başvuruları olumlu sonuçlanıyor. Arsası olan ancak ev yaptırmak için maddi kısmı karşılayamayan vatandaşlar için prefabrik ve betonarme desteği 200 bin TL olarak veriliyor. Aynı zamanda barınma desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşların da evlerinin oturulmayacak durumda olması, hane gelirinin en fazla 1.833 TL olması, yaşlılık, engellilik ve dul olma gibi özel şartların karşılanması, ev yapılacak arsanın sahibi olunması gerekiyor. Bu şartları taşıyıp başvuru yapan vatandaşlara devlet tarafından barınma desteği de sağlanıyor. Tadilat destekleri ise zamlanan bir diğer destek olarak öğrenildi ve 75 bin TL'ye kadar çıktı.