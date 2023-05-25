Evi olmayanlara müjde: Başvuru yapanlara karşılıksız 300 bin TL nakit destek! Başvuru şartlarına uyanlar bu fırsatı kaçırmasın!













Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konut sahibi olmayanlar için yeni bir nakit destek programı olan Barınma Yardımı'nı duyurdu. Ev ve kira fiyatlarının yüksek olduğu dönemde vatandaşlara destek sağlamak amacıyla geri ödemesiz nakit yardımı yapılacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte on binlerce kişinin hesaplarına 200.000 TL ile 300.000 TL arasında nakit para yatırıldı. Başvuruların hala devam ettiği ve ev tapusu olmayan 18 yaşını doldurmuş herkesin başvurabileceği belirtildi. Aile Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, barınma yardımı programı 81 ilde uygulanacak. Ev onarımları için 35.000 TL ile 100.000 TL arasında destek sağlanacağı belirtilirken, prefabrik ev yapımı için 200.000 TL'ye ve betonarme ev yapımı için 300.000 TL'ye kadar yardım yapılacağı duyuruldu. Ayrıca, eşya alımları için de nakit yardımı sağlanacağı bilgisi paylaşıldı.Barınma Yardımı programı, ülkemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini bakımsızlıktan kurtarmak ve daha sağlıklı şartlarda oturmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. Program kapsamında geri ödemesiz nakit veya ayni yardımlar sunulmakta olup, evin bakım-onarımı, prefabrik ya da betonarme ev yapımı ve afet durumunda ev eşyası alımı gibi destekler sağlanmaktadır. Yardımdan faydalanabilmek için belirlenmiş kriterlere uyum sağlanması gerekmektedir. Buna göre, hane içindeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerekmektedir. Ayrıca, yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile veya dul olma gibi özel durumları olan kişiler, onarım veya yapımı yapılacak evin veya arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmalıdır. Yardım miktarı ise, ihtiyaca ve belirlenen kriterlere göre değişmektedir. Ev onarımları için 35.000 TL ila 100.000 TL arasında, prefabrik ev yapımı için 200.000 TL'ye ve betonarme ev yapımı için ise 300.000 TL'ye kadar yardım yapılabilmektedir. Bu şekilde, dar gelirli vatandaşlar uygun şartlarda belirlenen miktarlarla desteklenmektedir. Barınma Yardımı programı, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak hayata geçirilmiştir. Program sayesinde evsizlik gibi ciddi bir sorunun önüne geçilmekte ve vatandaşların daha sağlıklı şartlarda yaşamaları sağlanmaktadır. Ayrıca, program yoksulluğun azaltılmasına da katkı sağlamakta ve dar gelirli ailelerin barınma sorunlarının çözülmesine yardımcı olmaktadır. Bu programla birlikte, ihtiyaç sahibi vatandaşlar daha yaşanabilir koşullarda yaşayabilmektedir. Özellikle, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan insanlar için sunulan destekler, onların yaşam kalitelerini yükseltmektedir. Program kapsamında yapılan yardımların geri ödemesiz olması ise, dar gelirli vatandaşların daha rahat bir şekilde hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olmaktadır.