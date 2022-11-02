GÜNDEM
02 Kasım 2022 - 17:03

Evi olmayanlara müjde! Orta gelirlilere düşük peşinatlı konut kampanyası başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde orta gelir grubuna yönelik 100 bin konutluk kampanya oluşturacaklarını açıkladı.

GÜNDEM
02 Kasım 2022 - 17:03
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Evi olmayanlara müjde! Orta gelirlilere düşük peşinatlı konut kampanyası başlıyor


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan alt gelir grubu için 250 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci tamamlandı. 8 milyon başvuru alan projede 5 milyondan fazla başvuru geçerli kabul edildi. son dakika haberine göre ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirlilere yönelik İlk Evim kampanyasının tamamlanması ardından orta gelir grubuna yönelik de bir konut kampanyası yapacaklarını duyurdu.

Orta gelirlilere 100 bin konut müjdesi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meclis’te yaptığı konuşmada alt gelir grubuna yönelik 250 bin konutluk İlk Evim kampanyasının tamamlanması ardından sıraya orta gelir grubunu aldıklarını açıkladı. Buna göre, orta gelir grubundaki aileler için 100 bin konutluk yeni bir konut kampanyası başlayacak. konutlar Türkiye’nin 81 ilinde inşa edilecek.



Bakan Kurum Meclis’teki açıklamasında, emeklilere, gazilere, şehit ailelerine ve gençlere yönelik oluşturdukları İlk Evim projesinden olumlu dönüşler aldıklarını ve 5 milyonu aşkın geçerli başvuru olduğunu söyledi. Kurum, şimdi sıranın orta gelirlilere geldiğini ve onlar için de 100 bin konutluk bir proje hazırlığında olduklarını aktardı.

Projenin ayrıntılarından bahseden Bakan Kurum, inşası devam eden tüm firmaların süreç içerisine dahil edileceğini müjdeleyerek, yılda üretilen 600 bin konuttan yüzde 15 ila 20’sinin bu kapsama girdiğini ifade etti.

Türkiye’nin 81 ilinde 100 bin konutu içeren bir kampanya başlatmak isteğinde olduklarını ve böylelikle yeni projelerin de kapısını açacaklarını dile getirdi. Orta gelirliler için düşük peşinat miktarına ek uzun vade imkanının bulunacağını aktararak, projenin finansmanına destek vermesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını açıkladı.

Bakan Kurum konuya ilişkin son olarak, orta gelirliler için yapmayı planladıkları konut projesiyle ilgili detayların önümüzdeki ay açıklanacağını duyurdu.

Öte yandan İlk Evim projesine 8 milyon başvuru yapılmıştı. Daha önce ev sahibi olmayan vatandaşlar, TOKİ’nin 2+1 ve 3+1 dairelerinden birine sahip olmak için 31 Ekim’e kadar başvurularını gerçekleştirmişti. Projenin kura çekimi önümüzdeki haftalarda yapılacak. Orta gelir grubuna yönelik yapılacak projenin de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması ardından detayları netleşecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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