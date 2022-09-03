YAŞAM
03 Eylül 2022 - 10:51

Evi Yanan Aile Için Seferber Oldular

Denizli’de yaklaşık 3 ay önce alev alev yanan evi küle dönen aile için seferberler olan belediye ve hayırseverler, gelen yardımlarla birlikte gönüllü olarak evi yeniden inşa ediyor.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 10:51
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Evi Yanan Aile Için Seferber Oldular


Denizli'de yaklaşık 3 ay önce alev alev yanan evi küle dönen aile için seferberler olan belediye ve hayırseverler, gelen yardımlarla birlikte gönüllü olarak evi yeniden inşa ediyor.



Bir aileyi evsiz bırakan yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi'nde 9 Haziran 2022 tarihinde yaşandı. Bir binanın çatı katındaki Mesut Altılı'ya ait evde bir anda başlayan yangın sonrası alevler kısa sürede her yeri kapladı. Canını alevlerden zor kurtaran Altalı'nın evi, küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Aradan geçen 3 ay boyunca akrabalarında yaşayan ve zor günler geçiren Altalı için Pamukkale Belediyesi ekipleri, Denizli Ülkü Ocakları ve hayırseverler çalışma başlattı.





Belediye ekipleri ve hayırseverler, gelen yardımlarla birlikte gönüllü olarak evi yeniden inşa ediyor. Tamamen küle dönen evinde başlatılan tadilat çalışmalarıyla için belediye ve hayırseverlere teşekkür eden Mesut Altılı, gelecek yeni desteklerle birlikte kızıyla beraber yeni yuvasına kavuşmanın hayalini kuruyor.



İnşaatı devam etmekte olan çalışmaları yerinde izini süren Denizli Ülkü Ocakları İl Başkanı Özgür Solak, yangın sonrası evde hiç sağlam bir şeyin kalmadığını ve bu sebeple evin tamamıyla yeni baştan yapılacağını söyledi. Aileye ellerinden gelen tüm desteği verdiklerini kaydeden Solak, yeni bir sıcak yuvaya kavuşuncaya kadar ailenin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.



Kendilerine yardım elini uzatan herkese teşekkür eden Mesut Altılı ise “Kuşlara yem vermek için geldim, terasta oturduğumda dumanı fark ettim. Sular kesildiği için banyoda 3 kova suyum vardı. Onla yangını söndürmeye çalıştım ve onlar da yeterli olmadı. Alevler çoğaldı ve yetişemedim. İçerde kimse yoktu, zehirlendim bende ve ilk işim komşulara seslenmek oldu. Yangından sonara da kızım akrabalarının yanında kalmak zorunda kaldı. Arada bir bende yanan evimde kalıyorum. Şimdi yanan evimi belediye ekipleri ve hayırseverler yapmaya başladı. Eksiklerimiz var ve desteklerle inşallah daha kısa sürede evime kavuşmak istiyorum” dedi.

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Haber Editörü
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