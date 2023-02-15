Evim depreme dayanıklı mı? Öğrenmenin bedeli dudak uçuklattı: Can güvenliği için bu bedeli istiyorlar!







EVİNİZ DEPREME DAYANIKLI MI







İBB DAYANIKLILIK TESTİ

İBB BİNA TESPİTİ

5 RİSK GRUBU

Deprem sonrasında gerek televizyon ekranlarında gerek sosyal medya üzerinden birçok uzman, profesör açıklamalarda, uyarılarda bulundu. Başta İstanbul uyarıldı. İstanbul'da evler dayanıklı mı? Konunun detayları yazımızın devamında.Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi halkta büyük bir korku yarattı. Herkes deprem yaşansa evim yıkılır mı, büyük bir enkaz yaşanır mı korkusu yaşamaya başladı. Televizyon ekranlarında ve sosyal medyada uzmanların konuşma yapması, deprem tahminlerini söylemesi, vatandaşı uyarması da gündem oldu. En çok uyarının Marmara bölgesine, İstanbul'a yapılması büyük bir paniğe sebep oldu. Vatandaşlar bu uyarıların üzerine, oturduğu evin dayanıklı olup olmadığını merak etmeye başladı. Depreme dayanıklılık testi yapılmakta fakat maliyeti biraz yüksek. Bu test özel şirketler tarafından 25.000 TL- 100.000 TL arasında yapılıyor. İnsanlar da bu testi yaptırmaya çekiniyor. Fakat internette yapılan araştırmalarda görüldü ki birçok belediye bu dayanıklılık testini ücretsiz yapıyor. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi test için bir ücret talep etmeden yapıyor. Fakat mülk sahibi olan kişiler de bu testi belediyeye yaptırmaktan geri duruyor. Çünkü, deprem dayanıklılık testi yapılır da binaya riskli raporu verilirse binanın boşaltılması gerekiyor. Sonuçtan sonra evlere tebligat gidiyor ve 30 gün içerisinde binanın terk edilmesi gerekiyor. Bu sebeple de özel şirketler tercih ediliyor ya da test hiç yaptırılmıyor.İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut açıklamalarda bulundu. Binlerce kişinin test için talepte bulunduğunu söyledi. Belediye'den dayanıklılık testi isteyenler, binatespiti.ibb.istanbul web sitesinden başvuru yapabilecek. Aynı zamanda Özlem Tut, dayanıklılık testi yapıldıktan sonra 10 gün içerisinde sonuçların bildirildiğini de açıkladı. Tut'un açıklamasına göre bugüne kadar 100.000 den fazla binaya gidildiğini ve 30.000 binanın incelenmesine izin verildiğini de belirtti. Özlem Tut, bu işlemlerin bilgilendirme amaçlı olduğunu binaların riskli olarak ilan edilmeyeceğini de açıkladı. Fakat, binalar yüksek riskli çıkarsa güçlendirme amaçlı işlemler için başvuru yapılabileceğini de açıklamasına ekledi.2020 senesinde başlatılan proje ile 2000 senesinden önce yapılan yapılar olası depreme karşı test ediliyor. Bina Tespit Projesi, binanın riskli olup olmadığı test etme amaçlı oluşturuldu. tespitin yapılması için, herhangi bir kat malikinin başvuruda bulunması yeterli. İnternet sitesinden Bina İnceleme Başvuru bölümünde istenilen adres bilgilerini girmeniz yeterli. Başvuru sonrası ekipler gelerek bina için rapor hazırlayarak size bildirir.A sınıfı binanın puan karşılığı: 100 ve üzeri - Düşük Risk B sınıfı binanın puan karşılığı: 75-100 - Düşük Risk C sınıfı binanın puan karşılığı: 50-75 - Orta Risk D sınıfı binanın puan karşılığı: 25-50 - Yüksek Risk E sınıfı binanın puan karşılığı: 0-25 - Çok Yüksek Risk