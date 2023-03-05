Evin alışverişini Ziraat Bankası yapacak! Tek bir tıkla 150 TL paranız iade ediliyor!







Ziraat Bankası'ndan Her 300 TL'lik Market Alışverişine 25 TL







Ziraat Bankası'nın Market Kampanyasına Katılım Zorunlu

Bankalar ve Marketler İndirim ve Kampanyalar için Güçlerini Birleştiriyor

Ziraat Bankası, market alışverişi yapan müşterilerine 150 TL indirim vaat eden yeni bir kampanya başlattı. Banka, müşterilerine avantajlı alışveriş deneyimi sunmak için çeşitli kampanyalar yürütüyor. Kampanya, Bankkart Lira üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak bir indirim sunuyor.Kampanya kapsamında Ziraat Bankası, Bankkart ile anlaşmalı market, bakkal, kasap, manav ve şarküteri üye işyerlerinden tek seferde yapılacak 300 TL ve üzeri her market alışverişi için müşterilerine 25 TL hediye edecek. Müşteriler market alışverişlerinden toplamda 150 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanabiliyor.Ziraat Bankası'nın market kampanyası 1-16 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli ve katılım zorunlu. Müşteriler kampanyaya Bankkart Mobil veya Bankkart web sitesi üzerinden katılabilir. Ayrıca 'MARKET' yazıp 4757'ye mesaj atarak da aynı işlemi gerçekleştirebilir. Ancak alışverişlerin Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinden, ödemelerin ise bankanın kendi POS'undan yapılması gerekiyor. Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Free ürünleri ile yapılan e-ticaret alışverişleri ve işlemleri kampanyadan yararlanamayacak.Gıda enflasyonunun giderek artmasıyla birlikte marketler ve bankalar müşterilerine market alışverişlerinde kampanya ve indirimler sunmaya giderek daha fazla ilgi göstermeye başladı. Bunun sonucu olarak da vatandaşlar bu tekliflerden yararlanmak için her iki cephedeki indirim ve kampanyaları yakından takip ediyor. Ziraat Bankası'nın bu yeni kampanyası, bankaların ve marketlerin müşterilerine mümkün olan en iyi alışveriş deneyimini sunmak için nasıl birlikte çalıştıklarının sadece bir örneği.