YAŞAM
07 Eylül 2022 - 09:48

Evin mutfağında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kocaeli'de üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin mutfak kısmında çıkan ve paniğe yol açan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 09:48
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Evin mutfağında çıkan yangın paniğe sebep oldu


Yangın, İzmit ilçesi Malta Mahallesi Dünya Bankası Kalıcı Konutları 15. Ada'da bulunan üç katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belli olmayan sebepten dolayı dairenin mutfak kısmında yangın çıktı. Alevleri farkına varan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yollandı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinden yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler daha sonrasında ise binaya dolan dumanı tahliye etti.



Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, dairenin mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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