Evinde 2-3-4 kişi yaşayanlar dikkat! Her eve 2500 TL yardım parası verilecek: e-Devlet'ten başvuran hesabında parayı görecek!







DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMESİ







ELEKTRİK DESTEK TUTARI

Devlet dar gelirli olanlara yardım eli uzatırken gün geçtikçe ödeme yapılan alanlarda farklılıklar yaşanıyor. Bakanlık, sosyal destek üzerinden her ay milyonlarca TL yardım ve destek programı kapsamında vatandaşların yüzünü güldürüyor. E devlet üzerinden elektrik ve doğalgaz yardımları için tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.E devlet üzerinden yapılan başvurular için müracaat işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber her ay düzenli olarak ödemeler hesaplarda yer alır. Çocuk desek bileşeni üzerinden çocuk sayısına bakılarak 350 TL ve 650 TL aralığında ödeme yapılır.1-2 çocuklu ailelere 350 TL, 3 çocuklulara 450 TL, 4 çocuklulara 550 TL, 5 ve üzer çocuk sahibi olanlara 650 TL.1-2 kişilik ailelere 75 kw karşılığında 108 TL, 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığında 144 TL, 4 kişilik evlere 125 kw karşılığında 180 TL, 5 ve üzeri hanelere 150 kw karşılığında 216 TL ödeme yapılır.