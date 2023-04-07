Evinde 2-3-4 kişi yaşayanlar dikkat! Her eve 2500 TL yardım parası verilecek: e-Devlet'ten başvuran hesabında parayı görecek!

Devlet dar gelirli olanlara yardım eli uzatırken gün geçtikçe ödeme yapılan alanlarda farklılıklar yaşanıyor. Bakanlık, sosyal destek üzerinden her ay milyonlarca TL yardım ve destek programı kapsamında vatandaşların yüzünü güldürüyor. E devlet üzerinden elektrik ve doğalgaz yardımları için tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.
DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMESİE devlet üzerinden yapılan başvurular için müracaat işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber her ay düzenli olarak ödemeler hesaplarda yer alır. Çocuk desek bileşeni üzerinden çocuk sayısına bakılarak 350 TL ve 650 TL aralığında ödeme yapılır.
1-2 çocuklu ailelere 350 TL, 3 çocuklulara 450 TL, 4 çocuklulara 550 TL, 5 ve üzer çocuk sahibi olanlara 650 TL.