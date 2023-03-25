Aktüel
25 Mart 2023 - 23:59

Evinde ayçiçek yağı biten o markete koşsun! Daha ucuzu yok: 5 litresi yok fiyatına düştü: Kapış kapış gidiyor

Ayçiçek yağı fiyatlarında ki zam haberleri sonrasında vatandaşların yüzünü güldüren müjde verildi. 5 litre ayçiçek yağı sadece 135 TL'den satışa sunulurken hangi market ne kadar indirim yaptığı araştırılmaya başlandı. Ayçiçek yağı bitenler o marketlere koştu.

Aktüel
25 Mart 2023 - 23:59
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Evinde ayçiçek yağı biten o markete koşsun! Daha ucuzu yok: 5 litresi yok fiyatına düştü: Kapış kapış gidiyor


Ayçiçek yağı ürünlerinde büyük indirim bizleri beklerken Tarım kredi Marketleri, ramazan ayıyla beraber birçok indirimi beraberinde getirdi. Vatandaşların sıklıkla talep ettiği ayçiçek yağı indirimi üzerine resmen rekor kırıldı. 5 litre ayçiçek yağı 135 TL olarak satışa sunuldu.

Tarım kredi koperatif ayçiçek yağı

29 MART'A KADAR AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMDE



Ayçiçek yağının indirim haberi yüzleri güldürürken 135 TL'ye satıldığını duyanlar marketlere koştu. Tarım Kredi marketleri 29 Mart tarihine kadar ucuz fiyatlı ayçiçek yağının satışına devam edeceğini açıkladı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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