Evinde ayçiçek yağı biten o markete koşsun! Daha ucuzu yok: 5 litresi yok fiyatına düştü: Kapış kapış gidiyor

Ayçiçek yağı ürünlerinde büyük indirim bizleri beklerken Tarım kredi Marketleri, ramazan ayıyla beraber birçok indirimi beraberinde getirdi. Vatandaşların sıklıkla talep ettiği ayçiçek yağı indirimi üzerine resmen rekor kırıldı. 5 litre ayçiçek yağı 135 TL olarak satışa sunuldu.
29 MART'A KADAR AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMDE
Ayçiçek yağının indirim haberi yüzleri güldürürken 135 TL'ye satıldığını duyanlar marketlere koştu. Tarım Kredi marketleri 29 Mart tarihine kadar ucuz fiyatlı ayçiçek yağının satışına devam edeceğini açıkladı.