Aktüel
31 Mart 2023 - 13:45

Evinde ayçiçek yağı biten soluğu o markette alacak! 5 litre ayçiçek yağında olay indirim: Fiyatı gören ikişer ikişer alıyor

Birçok markette şu an ramazan indirimleri başlamış durumda, gıda, tekstil, giyim pek çok üründe indirimler yapılıyor. Vatandaş yapılan bu indirimleri çok sıkı şekilde takip etmekte. Migros markette indirim kampanyası başlattı. İşte detaylar…

Aktüel
31 Mart 2023 - 13:45
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Evinde ayçiçek yağı biten soluğu o markette alacak! 5 litre ayçiçek yağında olay indirim: Fiyatı gören ikişer ikişer alıyor


Migros markette ramazan ayı ile beraber indirim kampanyası düzenlemektedir. Ayçiçek yağında dev indirime giden Migros marketin yaptığı Ayçiçek yağı indirimi vatandaşın dikkatini çekti. Detaylar haberimizde…

MARKET

RAMAZAN İNDİRİMİ O MARKETE DE GELDİ: 5 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI FİYATI DİBE ÇAKILDI. İŞTE 5 LİTRE AYÇİÇEK YAĞINDAKİ BÜYÜK İNDİRİM



Ayçiçek yağının fiyatı son bir yılda hızla arttı ancak ayçiçek yağının yükselen fiyatı birçok vatandaşı maddi sıkıntıya soktu. Ayçiçek yağı fiyatlarının fırlamasının ardından vatandaşlar indirim beklemeye başladı.

Ramazan ayının başında pazarda birçok gıda maddesi indirimdeyken ayçiçek yağında bir indirim daha yapıldı. İşte indirimle ilgili merak ettikleriniz haberimizde…

5 litre Komili Ayçiçek yağını perakende satış fiyatı 155 Türk Lirası yerine 139,90 Türk Lirası olan Migros'tan ayçiçek yağında büyük indirim geldi.

Migros Ramazan ayında indirim yaptı ve 5 litre Komili ayçiçek yağı 139,90 Türk Lirasın'dan satılmaya başlandı.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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