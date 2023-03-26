Evinde boş tüpü olanlar acele etsin! O marka büyük kampanyayı başlattı: Tam 40 TL...













İpragaz, online platformu üzerinden müşterilerine özel bir kampanya duyurdu. Yayınlanan açıklamaya göre, iPApp kullanıcılarına özel olarak sunulan kampanya kapsamında 12 kg'lık ev tüpleri 40 TL indirimle satın alınabilecek.İpragaz, özel kampanyasını duyurdu! 12 kg'lık İpragaz ev tüplerinde geçerli olan kampanya, 09 Şubat 2023 - 28 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak. Kampanya kapsamında, İpragaz tarafından belirlenen tavan satış fiyatına KDV dahil 40 TL indirim yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, sepetlerine ekledikleri ürünlerin ardından aktif kampanyalar bölümünden ilgili kampanyayı seçmeliler. Kampanya koşulları, belirlenen konuma göre geçerli olacak ve siparişin verileceği adresin bulunduğu il/ilçe'ye göre değişiklik gösterebilir. Kampanya sadece online bayi olarak hizmet verilen bölgelerde ve kampanyaya katılan İpragaz bayilerinde geçerlidir. Ayrıca iş yeri aboneleri kampanyadan yararlanamazlar. Kampanya, sadece İPApp üzerinden verilen siparişlerde geçerli olup, her üye yalnızca bir kez kampanyadan yararlanabilecek. Kampanya fiyatları, belirtilen tavsiye edilen fiyatlardır ve bayiler kampanya fiyatları üzerinden indirim yapabilirler. Ancak, kampanya koşullarının sağlanması halinde bu fiyattan daha yüksek bir fiyata satış yapamazlar. Kampanya, aylık 100.000 katılım ile sınırlıdır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın ve İpragaz'ın kampanyasından yararlanarak evinizin ihtiyacı olan tüpü uygun fiyata satın alın.