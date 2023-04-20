Evinde cam balkonu olanlar dikkat! Para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz







CAM BALKON HAKKINDA EMSAL KARAR! YASAK MI?







CAM BALKON YAPTIRMAK İÇİN İZİN ALINMALI

Özellikle COVID-19 salgını döneminde uzun süre evde karantinada kalan insanlar, evlerini daha genişletmek ve balkonlarını dış koşullardan korumak amacıyla cam balkon kapatma yöntemini tercih etti. Bu dönemde pek çok kişi cam balkon kullanarak balkon keyfini yaşamaya çalıştı. Ancak, bazı binalarda cam balkon uygulamaları komşular arasında sorunlara yol açtı ve şikayet konusu oldu.Binaların dış cephesinden pay alan balkonlar, diğer odalardan farklı olarak kabul edilerek binanın ortak alanları arasında yer almaktadır. Bu nedenle, balkonlarda tadilat veya değişiklik yapmak isteyenlerin, apartmanda yaşayan diğer kat maliklerinin en az beşte dördünün yazılı iznini almaları gerekmektedir. Bu izin alınmadığı takdirde, cam balkon uygulamaları kaçak yapı haline gelebilir.Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin 2015/6244 Esas ve 2016/2299 numaralı kararı ile cam balkonlar hakkında emsal bir karar açıklanmıştır. Karara göre, kat maliklerinin anataşınmazın mimari durumunu koruma yükümlülüğü bulunmaktadır ve bir kat maliki, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadan anataşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yapamamaktadır. Bilirkişi raporu da dikkate alındığında, cam balkonun projeye aykırı olarak kapatılması durumunda eski haline getirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Ruhsat gerektirmeyen bu değişiklik, diğer kat maliklerine zarar vermediği ve bina statiğini tehlikeye atmamak koşuluyla yapılabilir. Bu nedenle, cam balkon yaptırmak isteyen kişilerin önceden kat maliklerinin yazılı iznini alması gerekmektedir.