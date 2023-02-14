Evinde çayı biten bu markete koşsun! 1 kg fiyatı ağızları açık bıraktı: Kapış kapış satılıyor!







HAPPY CENTER DE ÇAY VE TUVALET KAĞIDINA İNDİRİM







Temel ihtiyaç ürünlerine gün geçtikçe zam gelmesiyle beraber vatandaşlar ekonomik anlamda zorluk çektikleri ise dikkatleri çekti. Fiyatlar üzerinde yaşanan artışlar ekonomik açıdan vatandaşların belini büktü. En çok zamlanan ürünlerden olan çay fiyatları yeni yılla beraber bu market üzerinde indirime girdi. İşte, tuvalet kağıdı ve siyah çay fiyatlarındaki son durum haberimizde.Çaykur Rize ve Tiryaki 1 Kg Siyah Çay 69,95 TL 24'lü Solo Tuvalet Kağıdı 99.95 Happy Center marketlerinde indirim kampanyası başlarken 28 Şubat 2023 tarihine kadar indirim furyasının devam edeceği bilgisi verildi.