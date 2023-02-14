Aktüel
14 Şubat 2023 - 18:45

Evinde çayı biten bu markete koşsun! 1 kg fiyatı ağızları açık bıraktı: Kapış kapış satılıyor!

Çay fiyatları geçtiğimiz yıl en çok zamlardan etkilenen ürün haline gelirken yeni yılla beraber bu artışlar devam etti. Vatandaşlar marketlerin indirim haberleri sıkı takip ederken bu indirimi görenler gözlerine inanamadı. Çay alacaklar bu markete akın etti. Çay fiyatı hiç bu kadar ucuz olmamıştı.

Aktüel
14 Şubat 2023 - 18:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Evinde çayı biten bu markete koşsun! 1 kg fiyatı ağızları açık bıraktı: Kapış kapış satılıyor!
TAKİP ETTAKİP ET


Temel ihtiyaç ürünlerine gün geçtikçe zam gelmesiyle beraber vatandaşlar ekonomik anlamda zorluk çektikleri ise dikkatleri çekti. Fiyatlar üzerinde yaşanan artışlar ekonomik açıdan vatandaşların belini büktü. En çok zamlanan ürünlerden olan çay fiyatları yeni yılla beraber bu market üzerinde indirime girdi. İşte, tuvalet kağıdı ve siyah çay fiyatlarındaki son durum haberimizde.

happy center siyah çay indirimi

HAPPY CENTER DE ÇAY VE TUVALET KAĞIDINA İNDİRİM



Çaykur Rize ve Tiryaki 1 Kg Siyah Çay 69,95 TL

24'lü Solo Tuvalet Kağıdı 99.95

Happy Center marketlerinde indirim kampanyası başlarken 28 Şubat 2023 tarihine kadar indirim furyasının devam edeceği bilgisi verildi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ