Evinde interneti olanlar! Faturanızda sürprizle karşılaşmamak için hemen yapın: Aralık'ta zam geliyor!













Evinde internet kullananlara uyarı!

1 Aralık’ta zam gelecek

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızın bir parçası haline gelen internet ev, iş yeri ve birçok noktada kullanılıyor. 2022 yılında birçok faturaya zam yapılmasıyla birlikte bundan internet aboneleri de nasibini aldı. Geçtiğimiz aylarda internet faturalarına büyük bir zam yapılmıştı. Bu haberin sıcağı henüz soğumadan Türk Telekom ve Superonline için de zam haberi geldi. Vatandaşlar internet kullanımları için ödedikleri ücretler nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. İnternet aboneliği devam edenler için fiyatlar bir miktar daha makul tutuluyor. Fakat taahhüt süresi yaklaşan kişilerin bu sözleşme tarihi sona ermeden aboneliklerini yenilemesi gerekiyor. internet aboneliğini yenilemeyen aboneler, bir sonraki aylarda sürpriz faturalarda karşılaşabilirler.İnternet sağlayıcıları önceki dönemlerde abonelerine 24 aya kadar taahhüt süresi sunuyordu. Ancak 2022 yılında yapılan düzenleme ile birlikte bu süre 12 aya indirildi. İnternet şirketleri artık yeni anlaşmalarını sadece 12 aylık yapıyor ve 12 ay sona ermeden yeniden abonelik süresini uzatmak gerekiyor.Evinde internet kullanan kişilerin büyük zamlardan etkilenmemesi için mutlaka taahhüt sürelerini takip etmesi gerekiyor. internet şirketleri, taahhüt süresi sona ermeden önce telefonla arayarak ya da kısa mesaj göndererek bildirim yapıyor. Bu aramalarda da genellikle yeni kampanyalar ve uygun fiyatlar sunulabiliyor. Bu nedenle abonelerin bu telefonlara yanıt vermeleri ve eğer aynı şirket ile çalışmaya devam etmek istiyorlarsa taahhüt sürelerini uzatmaları gerekiyor.Türkiye’de milyonlarca kişi internet hizmetini Türk Telekom üzerinden alıyor. Türk Telekom tarafından yapılan son açıklama ile birlikte 1 Aralık’tan itibaren faturalara zam yapılacak. Şirket, 1 Aralık’tan itibaren internet paket ücretleri, tek seferlik tarife ücretleri ve Statik IP paket ücretlerinde fiyat güncellemesi yapacağını açıkladı. Vatandaşların ay sonunda faturalarında bir sürprizle karşılaşmaması için aboneliklerini sürdürmeleri gerekiyor. taahhüt süresi sona ermiş kişiler mevcut kampanyaların kapsamı dışında tutuluyor ve faturalarında büyük bir değişiklik meydana geliyor.