Evinde kombi yakmayanlar yandı! Eviniz elinizden uçabilir: Tasarruf edeyim derken evinizden olmayın!

Doğal Gazı Açmamak Başınıza Bela Olabilir!













BAKIN KOMŞU NEDEN YAKMIYORMUŞ

VATANDAŞLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Kış soğuklarında kombisini açmayan kişiler dikkat! Eskişehir’de yaşanan bir olay tüm insanlığa ders niteliğindeydi. Edinilen bilgilere göre tasarruf etmek isteyen bir kişi az kalsın tapusundan olacaktı. Konuyla ilgili açıklamayı ise avukat ve arabulucu olan Tuğba Güzel Karlıdağ yaptı. Peki işin aslı neydi? Artan zamlardan dolayı bir çok kişi doğalgazını kapatma noktasına geldi. Faturadan tasarruf etmek isteyen kişiler farklı çözüm yollarını aramaya başladı. peki hangi yöntem daha doğru bir yöntem…Son olarak doğalgaz faturalarının fazla gelmesinden dolayı Eskişehir’de bir olay yaşandı. Kombi yakmayan komşusunun kapısına tehdit ve hakaret içerikli mektup bırakan bir kişi gündemi meşgul etti. Pek çok kişi de kombi açmamanın cezası var mı diye merak etmeye başladı. Bu konuda en doğru bilgi Avukat ve Arabulucu Tuğba Güzel Karlıdağ tarafından yapıldı.Doğalgaz zamları kombiler ile ilgili olarak yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kombisi yanmadığı için komşusunun kapısının önüne tehdit ve hakaret mektubu bırakan başka bir komşu faturasının kombiyi açmayan komşu yüzünden katlandığını iddia etti. Kombiyi açmayan komşu ise açıklamasıyla şok ettirdi. Kombi yakmayan komşu soğuk havayı sevdiğini ve kombiyi açmak istemediğini söyleyince kıyamet koptu.Sosyal medya da viral olan bu olaydan sonra vatandaşlarda ikiye bölündü. Bazı kişiler kombi yakmayan haklı görürken bazıları da diğer komşuyu haklı görüyor. Peki bu konuda kim haklı çıkacak. İşte konunun uzmanından konuyla ilgili detaylar…. Kira ya da komşuluk ilişkilerinde yaşanan anlaşmazlıklarda arabuluculuk yönteminin kullanılması gerektiğini belirten avukat ve arabulucu Karadağ uyarı şeklinin de uygun olması gerektiğini hatırlattı. Komşuların birbirinden şikayetçi olması durumunda kapıya tehdit mektubu bırakmanın suç olduğunu belirtti. Böyle bir durumda mahkemenin kapısına mektup bırakılan kişiyi haklı bulacağını belirtti. Türk hukukunda tehdit ve hakaret suçunun cezai işlem getirdiğini belirten Karlıdağ tehdit notu bırakan ceza alabileceğini belirtti. bu yüzden ihtarnamenin daha hukuki bir yazışma olduğunu söyleyen Karlıdağ not bırakan kişinin ceza almasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Bireysel ısınma konusu Türk kanunlarına düzenlemesi bulunmayan bir konu olarak belirtilirken bu sorunun kesin çözümünde merkezi ısıtma sisteminin daha uygun olacağının altı çizildi. Kombiyi az açtığı için alt ve üst komşusunun daha fazla doğalgaz harcamasına neden olan olaylarda uzmanlarında görüşü merkezi sisteme geçilmesi ve bu tarz sorunların ortadan kaldırılmasıdır.