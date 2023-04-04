Evinde mutfak tüpü kullananlara dev kampanya! Sadece 100 bin kişi yararlanacak: İpragaz duyurdu. Vatandaşların bir kısmı evine mutfak tüpü alanlardan. Haliyle de tüp fiyatları araştırılıyor. Fakat yapılan son duyuruya göre 100 bin vatandaşa sevindirici haber geldi. Buna göre 100 bin vatandaş tüpü indirimli fiyatlar üzerinden satın alabilecek. Tüpü indirimli satın almak isteyenler için ise detaylar belli oldu. İşte detaylar...
İPRAGAZ'DAN KAMPANYA HABERİ GELDİBir çok insan günümüzde halen tüp kullanmakta. Hem evde hem işyerlerinde geçerli olan tüp fiyatlarında ise bazen indirim haberleri geliyor. İpragaz da son indirim haberini duyurdu. İpragaz'ın kampanyası ve tarihi ise haberimizde olacak. İşte ayrıntılar...
Paylaşılan kampanyanın detaylarında ise şu bilgiler yer alıyor. Turkcell Bizce uygulamasını kullanan kişilerin katılım sağlayabileceği kampanyaya katılım tarihi için son gün ise 4 nisan. Yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer alıyor. Turkcell Bizce uygulaması kullanıcılarına yönelik olarak 4 Nisan 2023 tarihi, saat 23:59'a kadar 12 kilogramlık ev tüpleri 320 TL'ye alınabilecek. Bulunduğunuz yerdeki en yakın İpragaz bayisine giderek kampanya üzerinden fayda sağlayabilirsiniz. Kampanya fırsatından faydalanmak için ise, Turkcell Bizce uygulaması üzerinden “şifre al” butonuna tıklanılacağı veya SMS ile IPRAGAZ yazarak 2263’e gönderilmesi gerekmektedir. Alınılacak şifrenin, sipariş sırasında hat numarası ile beraber bayiye iletilmesi gerekmektedir. Kampanya, 12 kilogramlık ev tüplerinde ve kampanyaya katılan bayiler için 4 Nisan 2023 saat 23:59 tarihi için geçerli olacaktır. Kampanya avantajlarından ise iş yeri sahiplerinin yararlanamayacağı belirtildi.