Evinde mutfak tüpü kullananlara müjde! 500 TL'lik hediye verilecek: Aygaz'dan duyuru...

Aygaz, internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamayla yeni bir kampanya duyurusunda bulundu. Kampanya son tarihi 30 Eylül 2023 olarak belirlendi ve yapılan açıklamaya göre, 1500 TL ve üzeri servis işlemlerinde 500 TL'ye kadar OPET veya Otogaz yakıt puanı hediye edileceği bildirildi.
KAMPANYA DETAYLARI
Fiat, araç sahiplerine özel bir kampanya düzenliyor. Bu kapsamda, Fiat yetkili servislerinde yapılacak harcamalarda Aygaz Otogaz puanı hediye edilecek. Kampanya, 30 Haziran'a kadar geçerli olacak.
Kampanya şartlarına göre, 01.04.2023- 30.06.2023 tarihleri arasında Fiat yetkili servislerinden (boya veya kaporta işlemleri hariç) yapılacak 1500 TL ve üzeri (KDV dahil) servis işlemi karşılığında 150 TL, 2.500 TL ve üzeri (KDV dahil) servis işlemi karşılığında 250 TL, 3.500 TL ve üzeri (KDV dahil) servis işlemi karşılığında 350 TL, 5.000 TL ve üzeri (KDV dahil) servis işlemi karşılığında 500 TL değerinde Aygaz Otogaz puanı hediye edilecek.
Yakıt puanları, Fiat yetkili servislerinde belirtilen koşullara uygun şekilde işlem yapan ve adına fatura kesilen müşterilerin Fiat Yetkili Servisleri tarafından kaydedilen cep telefonuna, fatura kesim tarihinden itibaren en geç 3 iş günü sonra yüklenecek. Müşteriler, sms ile bilgilendirilecek.
Bu kampanya, araç sahiplerine hem servis harcamalarında avantaj sağlarken hem de Aygaz Otogaz puanları kazandırarak yakıt masraflarını düşürme imkanı sunuyor.
KAMPANYA KOŞULLARI
Aygaz, son kampanyası kapsamında müşterilere verilen Aygaz Otogaz puanlarının nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verdi. Kampanya, 30 Haziran tarihine kadar geçerli olacaktır. Müşteriler, Fiat yetkili servislerinde 1500 TL ve üzeri harcama yaptıktan sonra Aygaz Otogaz puanını tercih edebileceklerdir. Yakıt puanları, müşterilerin cep telefonlarına yüklenecektir ve son kullanma tarihi 30 Eylül 2023 olarak belirlenmiştir. Kullanılmayan puanlar ise 1 Ekim 2023 tarihinde silinecektir. Kazanılan yakıt puanları, Aygaz/Mogaz otogaz istasyonlarında Paro altyapısı kullanılarak otogaz harcamalarında geçerlidir. Puanlar, Aygaz ve Mogaz istasyonlarında 200 TL ve üzeri harcamalarda parçalı olarak kullanılabilecektir. Puanların kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için market görevlilerine cep telefonu numarası verilerek işlem yapmak mümkün olacaktır. Bu kampanya hem araç sahiplerine Fiat yetkili servislerinde avantaj sağlama imkanı sunarken hem de Aygaz Otogaz puanları kazandırarak yakıt masraflarını düşürme fırsatı yaratmaktadır. Aygaz Otogaz puanlarının kullanılabilmesi için cep telefonunun Aygaz işyeri aktivasyonu yapılması gerekmektedir. İşyeri aktivasyon işlemi Aygaz Mobil uygulaması, www.aygaz.com.tr veya 444 4 999 Aygaz İletişim Hattı üzerinden gerçekleştirilebilir. Kampanyadan her müşteri yalnızca bir kez faydalanabilir. Ayrıca, Aygaz ve Tofaş kampanyayı durdurma, sonlandırma veya kampanya kapsamında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu kampanya ile müşteriler, Aygaz Otogaz puanları kazanarak hem yakıt masraflarını azaltabilirler hem de daha fazla avantaj elde edebilirler. Ayrıca, Aygaz'ın mobil uygulaması aracılığıyla işyeri aktivasyonu yaparak kullanıcı dostu bir deneyim yaşayabilirler. Bu sayede müşteriler, hem Fiat yetkili servislerindeki harcamalardan yararlanabilirler hem de Aygaz Otogaz puanlarını kullanarak daha uygun fiyatlara otogaz alımı yapabilirler.