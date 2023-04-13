Evinde okula giden çocuğu olanlar dikkat! 1 Mayıs'tan sonra artık yapılamayacak: Başvurular için son günlere girildi!













Küçük Hayallerden Büyük Fikirlere proje yarışması duyurusu Konya Büyükşehir Belediyesi hazırlıklara başladı. 1 Nisan 2023 tarihiyle beraber 1 Mayıs'a kadar süreç başladı. Valiliğimiz himayelerinde ve Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülürken başvuru detayları haberin devamında.İlkokul ve ortaokullarımızın takım olarak katılım sağlayacağı proje için öğrenci, öğretmen ve eğitim yöneticileri tarafından yapılan çalışmalar da geniş kitlelere hitap ettiği belirtildi. 1 Nisan tarihinde başlayıp 1 Mayıs tarihine kadar https://konya.meb.gov.tr/omgep/ adresinden başvuru yapılır.