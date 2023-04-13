EĞİTİM
13 Nisan 2023 - 12:06

Evinde okula giden çocuğu olanlar dikkat! 1 Mayıs'tan sonra artık yapılamayacak: Başvurular için son günlere girildi!

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin 1 Mayıs'a kadar başvuru yapması gereken konuya ilişkin yeni açıklama geldi. O tarihe kadar başvuru yapmayan öğrenciler haklarından mahrum olacaklar. İşte detaylar.

EĞİTİM
13 Nisan 2023 - 12:06
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Evinde okula giden çocuğu olanlar dikkat! 1 Mayıs'tan sonra artık yapılamayacak: Başvurular için son günlere girildi!
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Küçük Hayallerden Büyük Fikirlere proje yarışması duyurusu Konya Büyükşehir Belediyesi hazırlıklara başladı. 1 Nisan 2023 tarihiyle beraber 1 Mayıs'a kadar süreç başladı. Valiliğimiz himayelerinde ve Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülürken başvuru detayları haberin devamında.

Konya Büyükşehir Belediyesi proje yarışması



İlkokul ve ortaokullarımızın takım olarak katılım sağlayacağı proje için öğrenci, öğretmen ve eğitim yöneticileri tarafından yapılan çalışmalar da geniş kitlelere hitap ettiği belirtildi. 1 Nisan tarihinde başlayıp 1 Mayıs tarihine kadar https://konya.meb.gov.tr/omgep/ adresinden başvuru yapılır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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