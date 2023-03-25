Evinde okula giden çocuğu olanların harçlık derdi bitiyor! O tarihe kadar başvuru şartı var: 400 TL verilecek

Banka çok önemli bir duyuru yaptı. Açıklamada, 31 Mart'tan önce başvuranlara 400 TL'lik ödülün verileceği belirtildi. Alınan bilgilere göre 01 Mart-31 Mart TEB bireysel kredi
kartları ile eğitim kurumlarında 20.000-50.000 TL öğrenim ücreti, 200 TL ikramiye ve 400 TL eğitim teşviki kazanın. Bankanın basın açıklaması da kampanyayı detaylandırdı.
400 TL HEDİYE!
TEB, para harcamadan önce CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden veya EĞİTİM yazarak 4616'ya mesaj göndererek kampanyaya katılmanın mümkün olduğunu duyurdu. Açıklamaya göre, 6 Nisan'da dahil 21 Nisan'a kadar kullanılmayan bonuslar iptal edilecek. Duyuruda, promosyonun 1 Mart 2023 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında eğitim kurumunuzda yapılan harcamalar için geçerli olduğu belirtildi. Müşteri bazlı kampanya kapsamında her müşteri 400 TL'ye kadar bonus kazanabilmektedir. Açıklamanın ardından kampanyanın 20.000 TL ve 50.000 TL olan eğitim giderlerine 200 TL ve 400 TL ikramiye verileceği iddia edildi.
400 TL HEDİYE KAMPANYA AYRINTILARI
-Ek kartlar kampanyada ayrıca sayılmaz, bedelleri ana karta eklenir. -Program sadece bireysel kredi kartı sahiplerine açıktır. -Banka kart, ticari kart, sade karta sahip olanlar kampanyaya dahil değildir. -Sanal kart alış verişi kampanyaya dahil değil. -Kampanya dahilince bütün işlemler bonus POS kullanılmalıdır. -Kampanya sadece eğitim kurumları ile ilgili harcamaları kapsamaktadır. Kitap ve kağıt bedelleri iade edilmez. -Kampanya parametreleri dahilinde iade edilir veya iptal edilirse düşülecektir. -Kampanyada sadece aynı iş yerinde aynı gün yapılan ilk etkinlik geçerlidir. -Kampanyada hem peşin hem de taksit kullanılmaktadır. -Gerçek ve sanal mağaza masrafları karşılanır.
TEB 200 BİN TL ÖDEME İÇİN UYGUN KAMPANYALAR SUNACAĞINI DUYURDU
TEB, müşterilerine özel bir kampanya kapsamında 200.000 TL kredi vererek önemli bir adım atıyor. TEB ihtiyaç kredisi kampanyası çok rekabetçi 12 ay vadeli faiz oranları içermektedir. Yeni beyanname ile vatandaşlar artık uygun faiz oranları aramak için çok sayıda bankayı ziyaret etmek zorunda değil. TEB Bank kampanyası 5.000 TL geri ödemeli 200.000 TL kredi imkanı sunuyor. 2023 yılında sessiz bir banka olan TEB, şimdi yeni bir kredilendirme girişimini kamuoyuna duyurdu. TEB, bireysel kredi programı kapsamında çok uygun geri ödeme koşulları ile nakit krediler sunmaktadır. Banka dışı kullanıcılar en az 18 yaşını dolduran ve şubede aynı kartı ibraz eden herkes için 200.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Bu kadar yüksek limitlerle tüm borçlarınızı kapatabilir, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve hatta evinizi yenileyebilirsiniz.
TEB İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
TEB'in ihtiyaç sahiplerine verdiği evrensel kredinin faiz oranı %1,64'tür. TEB, anında paraya ihtiyacı olan borçluların kredi geçmişini değerlendirerek duruma göre 50.000 TL, 100.000 TL veya 200.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Ayrıca tüketicilere 12, 24 ve 36 ay vade seçenekleri sunmaktadır. Tüm bu seçenekler ile siz de ilk taksiti üç ay erteleyerek ödemeye başlayabilirsiniz. TEB müşterisi değilseniz, TEB şubelerinden müşteri olabilir, kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ne kadar kredi alabileceğinizi öğrenmek için 44 66 numarasından sms ile veya TEB ATM'lerinden ya da www.teb.com.tr müşteri hizmetleri numarasından, TEB mobil uygulamadan öğrenebilirsiniz.