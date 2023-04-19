EĞİTİM
19 Nisan 2023 - 19:45

Evinde okula giden çocuk olanlar dikkat! 1 Mayıs'a kadar süre verildi: Hemen başvuru yapılması gerekiyor

O ilde yaşayan ilkokul ve ortaokul öğrencileri için 1 Mayıs'a kadar süre verildi. Bu süreye kadar başvuru yapmayan öğrenciler bu imkandan yararlanamayacak. İşte detaylar.

EĞİTİM
19 Nisan 2023 - 19:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Evinde okula giden çocuk olanlar dikkat! 1 Mayıs'a kadar süre verildi: Hemen başvuru yapılması gerekiyor


Küçük Hayallerden Büyük Fikirlere proje yarışması duyurusu Konya Büyükşehir Belediyesi hazırlıklara başladı. 1 Nisan 2023 tarihiyle beraber 1 Mayıs'a kadar süreç başladı. Valiliğimiz himayelerinde ve Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülürken başvuru detayları haberin devamında.

Konya Büyükşehir Belediyesi proje yarışması



İlkokul ve ortaokullarımızın takım olarak katılım sağlayacağı proje için öğrenci, öğretmen ve eğitim yöneticileri tarafından başlatılan çalışmalar da geniş kitlelere hitap ettiği belirtildi. 1 Nisan tarihinde başlayıp 1 Mayıs tarihine kadar https://konya.meb.gov.tr/omgep/ adresi üzerinden başvuru yapılır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ