Evinde örgü, tarhana, mantı yapan kadınlar dikkat! 3.202 TL kazanabilirsiniz: Duyuruldu

Çalışmayıp ev hanımı olan kadınlar için yeni bir kapı açan SGK ayrıntıları da açıkladı. El sanatlarıyla ilgilenen ev hanımları için oluşturduğu bu kampanya için bazı şartlar belirlendi, bu şartları sağlayanlara 3.202,56 TL verileceği açıklandı. Ayrıntılar ve şartlar ise yazının devamında.
SGK'DAN EV HANIMLARINA DESTEK
SGK tarafından verilecek olan bu destek ödemesinden yararlanabilmek için el sanatları ile uğraşmak gerekmektedir. Ayrıntı olarak, mutfak robotu, ütü ya da benzeri makine dışında alet ve makine kullanmadan yapılan dikiş, çarşaf, havlu, paspas, yemek çeşitleri vb birçok ürünü yapan hanımlar yararlanabilecek. Ancak bu işlemler iş yeri açmadan ve çalışan birini tutmadan yapılmalıdır. Bu koşulları sağlayan ev kadınları, mevcut asgari ücret üstünden internetten satış yapmaları halinde isteğe bağlı sigortalı olabilecekler.
Ev kadınları evinde yaptığı bu ürünleri evden satış yaparak kazanç elde edebileceği gibi, festival, kermes gibi alanlarda da satarak kazanç elde edebilir. Buna ek olarak ticari, mesleki, zirai faaliyetlerle satış yapanlar hariç tutulacak. Çünkü bu durumdakiler, vergi mükellefi sayılmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, SGK'nın sağladığı 3.202,56 TL'lik ödeme, malüllük, genel sağlık sigortası ve yaşlılık durumlarını kapsamaktadır.