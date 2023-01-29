Evinde şeker kullananlar dikkat! Şeker fiyatlarına ilişkin şok karar çıktı! O tarihten itibaren...

Ekonomik sıkıntılar boy göstermeye devam ederken enflasyonla mücadele üzerinde tüketicileri sevindiren haber şeker üreticilerinden geldi. Son dönemlerde sıklıkla gelen zamlar üzerine şekere zam yapılmayacağı bilgisi verildi. Şeker fiyatları istikrarını bozmadan tüketicinin yüzünü güldürecek. Pancar Şekeri Üreticileri Derneği tarafından gelen açıklamalara bakılarak şeker fiyatlarının 1 Eylül 2023 tarihine kadar sabit tutulacağı bilgisi verildi. Türkiye'de 15'i kamu, 12'si özel, 6'sı kooperatif olmak üzere 33 fabrikanın belirttiği anlaşamaya bakılarak 2022/2023 üretim döneminde 2,6 milyon ton pancar şeker üretiminin gerçekleşeceği ve tüm ülkeye yetecek kadar şekerin bulunduğu bilgisi verildi.
PANŞEK tarafından şeker fiyatlarına zam yapılmayacağı hakkında duyuru geldi.
Geçiğimiz sene şeker fiyatları üzerinde dalgalanmalardan ötürü stok planlamamızı bozan ve arz istikrarını etkileyen olumsuz pazarlardan ötürü yıl içerisinde şeker üretim rakamları ve arz istikrarını sağlanmasıyla beraber Tarım ve Orman Bakanlığı sektörde oluşan koordinasyon mekanizmasıyla beraber risklere karşılık önlemler alındığı belirtildi. 1 Eylül 2023 tarihine kadar fabrika üzerinden şeker çıkışlarının fiyatlarında sabitlik söz konusu olduğu bilgisi verildi.