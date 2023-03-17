Evinde tapusunu saklayanlar uyarıldı! O tarihe kadar kesinlikle yapılması gerekiyor! Geçersiz olacak

Hisseli tapu sahipleri için alınan bir önlem ise tapuda ön alım hakkı için açıklanan 52 gün sürenin altı çizilerek 51 güne indirildiği uyarısıdır













Doğal afetler arasında ülkemizde sıkça yaşanan deprem felaketleri, insanların hayatını kaybetmesine, evlerin yıkılmasına ve birçok insanın mağdur olmasına sebep olmaktadır.Bu nedenle, mağduriyetin azaltılması için birçok önlem alınmaktadır. Örneğin, hisseli tapu sahiplerine yapılan uyarıda tapuda ön alım hakkı için yapılan açıklamada 52 gün süre olan başvuru süresinin altı çizilerek, yasal süre içerisinde başvuru yapmayan kişilerin haklarını kaybedeceği belirtilmektedir. Tapu, taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yetkilerin kayıt altına alındığı bir belgedir ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ait ülkemizde tapu ile ilgili tüm kayıtları tutma ve işlemleri gerçekleştirme yetkisi bulunmaktadır. Tek bir kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de ait olabilen tapuların müstakil olanlarına tek kişinin tasarruf yetkisi bulunduğu için müstakil tapu denirken, birden fazla kişiye ait olan tapulara hisseli tapu adı verilmektedir. Hisseli tapuların bir diğer özelliği ise şufa hakkının bulunmasıdır.Ön alım hakkı, hisseli tapu sahiplerine, diğer hissedarlara öncelikli olarak taşınmazın satışını yapma hakkı verir. Bu hak, hisseli tapu sahiplerinin birbirleri arasındaki hak ve sorumluluklarını düzenleyen 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda yer almaktadır. Ön alım hakkı, bir hissedarın diğer hissedarların paylarını satın alabileceği anlamına gelir. Tapuda hisse sahibi olan kişiler, bu haktan yararlanarak, bir diğer hissedarın payını satın alabilirler. Ancak, ön alım hakkı belirli bir süreyle sınırlıdır. Türk Medeni Kanunu'na göre, bir hissedarın payını satmak istemesi durumunda, diğer hissedarlara bu durumu yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirim sonrasında, diğer hissedarlar, ön alım hakkını kullanarak payı satın alabilirler.