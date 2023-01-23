Evinde tuvalet kağıdı, havlu kağıdı bitenler dikkat! O tarihe kadar indirime girdi: Fiyatı 30 lira birden düştü!

Tuvalet kağıdı fiyatlarındaki artışın ardından vatandaşlar en uygun fiyata tuvalet kağıdı satan marketleri bularak birden fazla alımla stok yapma yoluna gidiyor. Bu doğrultuda da en ucuz tuvalet kağıdı satan yerler araştırılıyor. Vatandaşın en ucuza tuvalet kağıdı arayışı devam ederken, Bizim Toptan Market'ten beklenen haber geldi.
3 ADET ALAN BÜYÜK KAR EDECEK!Bizim Toptan Market, resmi internet sitesi üzerinden başlattığı kampanya ile dikkat çekti. Market, internet satış sayfasından Solo markalı 32'li tuvalet kağıdının fiyatını açıklarken, koli fiyatlarını da belirtti.
Bizim Toptan Market'in yaptığı yeni indirim kapsamında adeti 152 TL'ye satılan Solo 32'li tuvalet kağıdının kolisi yani 3'lüsü 455,70 TL'ye satışa sunuldu.