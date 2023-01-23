Aktüel
23 Ocak 2023 - 07:30

Evinde tuvalet kağıdı, havlu kağıdı bitenler dikkat! O tarihe kadar indirime girdi: Fiyatı 30 lira birden düştü!

Son zamanlarda katlanarak artan tuvalet kağıdı fiyatları vatandaşın canını sıkıyor. Birçok zincir market tuvalet kağıdı fiyatlarındaki artışı devam ettirirken Bizim Toptan Market'ten vatandaşı sevindirecek indirim haberi geldi. İşte, Bizim Toptan Market'in tuvalet kağıdı kampanyası...

Aktüel
23 Ocak 2023 - 07:30
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Evinde tuvalet kağıdı, havlu kağıdı bitenler dikkat! O tarihe kadar indirime girdi: Fiyatı 30 lira birden düştü!
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Tuvalet kağıdı fiyatlarındaki artışın ardından vatandaşlar en uygun fiyata tuvalet kağıdı satan marketleri bularak birden fazla alımla stok yapma yoluna gidiyor. Bu doğrultuda da en ucuz tuvalet kağıdı satan yerler araştırılıyor. Vatandaşın en ucuza tuvalet kağıdı arayışı devam ederken, Bizim Toptan Market'ten beklenen haber geldi.

3 ADET ALAN BÜYÜK KAR EDECEK!

Bizim Toptan Market, resmi internet sitesi üzerinden başlattığı kampanya ile dikkat çekti. Market, internet satış sayfasından Solo markalı 32'li tuvalet kağıdının fiyatını açıklarken, koli fiyatlarını da belirtti.



 BİZİM TOPTAN MARKET tuvalet kağıdı

Bizim Toptan Market'in yaptığı yeni indirim kapsamında adeti 152 TL'ye satılan Solo 32'li tuvalet kağıdının kolisi yani 3'lüsü 455,70 TL'ye satışa sunuldu.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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